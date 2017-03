Ông chủ bị trộm 400 cây vàng: Vừa tìm được vàng, vừa được 'giải oan'

Nội dung vụ việc: Sáng 7-1-2016, ông Vũ Đức Phi đã tới trụ sở công an trình báo về việc bị trộm một số lượng tài sản cực lớn. Theo đó, số vàng bị mất cắp lên tới 400 cây vàng 9999, 80 cây vàng Tây với tổng giá trị khoảng 15 tỉ đồng, ngoài ra còn mất thêm 1 tỉ đồng tiền mặt. Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an quận Hà Đông đã lập tức cắt cử đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường xác minh, điều tra làm rõ; đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội. Sau bốn tháng điều tra, Công an TP Hà Nội đã xác định được nghi phạm là Vũ Duy Kiên. Quá trình điều tra làm rõ, do nợ nần nên Kiên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, mục tiêu là tiệm vàng Phi Đoan. Để thực hiện hành vi trên, Kiên lên mạng học cách mở khóa ô tô và nung chảy vàng. Đến ngày 7-1, Kiên thực hiện phi vụ trộm chiếc xe chở vàng của gia đình ông Phi. Sau khi trộm được vàng, Kiên dùng máy để nung toàn bộ số vàng được 9 kg rồi chia nhỏ thành nhiều phần, mang cất giấu tại một miếu hoang. Có tiền, Kiên “vung tay” mua một căn hộ chung cư tại khu đô thị Hồ Gươm Plaza, dùng 1,2 tỉ đồng mua một chiếc ô tô Mazda CX5, mua 10.000 USD, gửi 3,8 tỉ đồng vào hai sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng và ăn tiêu. Với biểu hiện giàu có bất thường này, Kiên nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát và sa lưới sau đó. Tại thời điểm kiểm tra căn chung cư, công an thu giữ của Kiên một xe ôtô Mazda CX5 màu xám, 10.000 USD, hơn 4 tỉ đồng tiền mặt và một cần điện tử dùng để cân vàng.