Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Chiều 10-7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thực hiện thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ ba nghi can cầm đầu gồm Trần Văn Tâm (ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Vũ Thị Nguyên và Đỗ Chí Dũng (cùng trú Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 22-11-2014, trên tuyến QL1A đoạn qua thị trấn Nam Phước (Quảng Nam), cơ quan công an tiến hành dừng kiểm tra đối với ô tô khách mang biển số 51B-029.97 chạy theo hướng Bắc-Nam. Bất ngờ Tâm vùng dậy, nhảy xuống xe bỏ chạy nên công an truy đuổi, bắt giữ. Khám xét ghế nằm của Tâm, công an phát hiện hơn 370 g ma túy đá và 37 g heroin.

Bước đầu Tâm khai nhận đã nhiều lần mua ma túy từ Nguyên, một “đầu nậu” chuyên cung cấp ma túy lượng lớn ở Hà Nội. Vụ án được báo cáo lên Bộ Công an để phối hợp truy bắt các đối tượng trong đường dây. Đến giữa tháng 3-2015, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ được Nguyên tại một khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

Đỗ Chí Dũng tại cơ quan công an.

Nguyên khai nhận có mua ma túy từ Dũng để bán lẻ cho các đối tượng khác. Sau một thời gian, Nguyên trực tiếp qua biên giới để mua ma túy đá của một người Trung Quốc (không rõ lai lịch) mang về bán cho các “đại lý” trong nước. Khi biết Tâm bị bắt Nguyên đã bỏ trốn.

Từ lời khai trên, ngày 16-4, lực lượng trinh sát tiếp tục bắt giữ Dũng tại một con hẻm trên phố Định Công (Hà Nội) cùng tang vật là 5,2 kg ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, phát hiện thêm 30 g ma túy đá và một số hóa chất khác. Dũng khai nhận đã mua ma túy về để điều chế sang dạng nước nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Ma túy do Dũng “nhập” về được phân phối cho các “chân rết” ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Hiện cơ quan công an đang điều tra, mở rộng chuyên án.