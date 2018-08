Phát hiện 1 vụ vận chuyển ma túy lớn nhất tại Tây Nguyên

Ngày 14-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.



Cơ quan công an kiểm đếm số ma túy vừa bắt giữ

Sau thời gian theo dõi, khoảng 2 giờ sáng 14-8 tại địa phận xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với CSGT dừng một xe khách chạy từ tuyến Nghệ An vào Sài Gòn.



Qua kiểm tra, công an bắt giữ nữ hành khách Phan Thị Đào (38 tuổi, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn) cùng tang vật là 22 bánh heroin.



Phan Thị Đào

Đào khai hôm 10-8 được một phụ nữ tên Hiền ở TP Ninh Bình (Ninh Bình) gọi điện thoại thuê sang Lào lấy ma túy về TP.HCM và sẽ trả công 50 triệu đồng.

Sau khi nhận lời, Đào đón xe khách từ tỉnh Bắc Kạn đến TP Ninh Bình rồi được Hiền đón xe để vào cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh để sang Lào.

“Khi vào đến Ninh Bình thì Hiền có đưa cho em một bọc tiền để sang Lào mua ma túy. Khi sang tới nơi có một người Lào, tên là Say đón và thuê nhà nghỉ cho em ở. Đến chiều 12-8, Say quay lại cùng với cục máy nổ. Em biết bên trong có ma túy. Trên đường mang số ma túy trong cục máy nổ đi TP.HCM cho chị Hiền thì em bị bắt” – Đào nói.



Ma túy cất giấu tinh vi trong máy nổ

Phan Thị Đào khai nhận thêm, với thủ đoạn giấu ma túy trong ruột máy nổ như thế, trước đó, người này đã 2 lần sang Lào vận chuyển trót lọt ma túy về Việt Nam cho Hiền. Mỗi chuyến vận chuyển Hiền vẫn trả công cho Đào 50 triệu đồng.



Theo Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thực hiện đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vào cuộc mạnh mẽ để đấu tranh… “Đây là vụ ma túy lớn nhất mà Công an Đắk Lắk làm rõ từ trước đến nay tại Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung” – vị Đại tá nói.