Phát hiện thi thể nam công nhân sau 5 ngày mất tích

Sáng nay (25-4), người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông đang thời kỳ phân hủy trong một rẫy sắn giữa rừng thuộc thôn Vân Hòa, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Sau đó, nạn nhân được xác định là ông Trần Quốc Hùng (39 tuổi, ngụ thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên, công nhân lái xe múc của Công ty TNHH Xuân Thiện thuộc Tập đoàn Xuân Thành).

Theo người nhà nạn nhân, cách đây năm ngày, trong khi đang lái xe múc thi công tỉnh lộ 644 đoạn qua xã Sơn Long, ông Hùng đột ngột mất tích. Gia đình huy động nhiều người tìm kiếm liên tục trong những ngày qua nhưng không có kết quả. Khi được người dân địa phương phát hiện, thi thể ông Hùng nằm cách tỉnh lộ 644 khoảng 4 km. Người nhà ông Hùng nghi nạn nhân chết do bị đánh.

Hiện Công an huyện Sơn Hòa phối hợp Công an tỉnh Phú Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Hùng. Theo Công an huyện Sơn Hòa, kết quả khám nghiệm ban đầu chưa phát hiện thương tích bên ngoài thi thể nạn nhân.