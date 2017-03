Phát hiện thi thể nam thanh niên trên núi

(PLO)- Sáng 29-9, Cơ quan Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một thanh niên chết bất thường trên núi (thuộc địa phận xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn).