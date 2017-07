Phó chủ tịch xã bị chồng chém trọng thương

Sáng 11-7, ông A Quyết, Chủ tịch UBND xã Ngọc Bay (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) xác nhận tại thôn Măng La Ktu mới xảy ra vụ án chồng chém vợ và mẹ vợ trọng thương.



Nạn nhân là bà Phạm Thị Thúy Diễm, phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Bay, và mẹ ruột bà Diễm.

Khoảng 18 giờ ngày 10-7, người dân phát hiện cả 3 người trong nhà chị Diễm bị trọng thương nên đưa đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, chồng chị Diễm tên Tuấn (36 tuổi) là người trực tiếp dùng dao chém vợ và mẹ vợ. Sau đó, Tuấn tự dùng dao cứa vào cổ mình tự tử nhưng không thành.

Theo trung tá Từ Đình Huy, phó trưởng Công an TP. Kon Tum, nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do mâu thuẫn gia đình, còn cụ thể như thế nào thì công an vẫn đang điều tra.

“Hiện, do cả 3 người trên đều bị thương rất nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum nên công an vẫn chưa lấy được lời khai. Chúng tôi đã cử người bảo vệ các nạn nhân tại bệnh viện”, trung tá Huy nói.