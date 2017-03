Sau cụng ly cạn trăm phần trăm, vung dao chém bạn cũ

Đêm 4-6, Trung đến quán bia Pocpoc để nhậu, uống bia. Tại đây, Trung cầm cốc bia sang bàn khác để giao lưu, chúc tụng thì gặp Nguyễn Hữu An (33 tuổi, trú phường Cửa Nam) - bạn cũ của Trung.



Đối tượng Nguyễn Thanh Trung

Sau khi cụng ly cùng cạn 100%, giữa Trung và An đã xảy ra mâu thuẫn, đòi đánh nhau, nhóm bạn phải can ngăn.

Trung tức mình chạy về nhà lấy con dao dài hơn 1 m, chạy ra quán nhậu để…giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc hỗn chiến, Trung đã đâm An gục xuống đất. Anh Chu Trọng Tứ (31 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) ngồi nhậu cùng bàn với anh An, vào can ngăn cũng bị Trung chém vào tay trái.

An và Tứ được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng An bị đâm chạm phổi, Tứ bị chém gần đứt lìa cánh tay, mất nhiều máu. Do bị thương quá nặng, Tứ đã được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Sau khi chém hai người, Trung bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TP Vinh xác lập chuyên án do Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh, làm trưởng ban vào cuộc điều tra và đã truy bắt được Trung.