Say xỉn, thiếu nữ 15 tuổi bị hai bạn nhậu cưỡng bức

Chiều 15-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tuấn Lợi (20 tuổi) và Hồ Văn Thanh (17 tuổi) cùng ngụ huyện Châu Phú, An Giang để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, chiều 14-8, Lợi và Thanh đi xe máy theo cặp vợ chồng tên Xa (chưa rõ lai lịch) đến phòng trọ ở khu phố 2 (phường An Phú, thị xã Thuận An) để nhậu.

Lúc ngồi nhậu có vợ chồng Xa cùng Lợi, Thanh và hai chị em NHH (16 tuổi) và NHN (15 tuổi, ngụ Sóc Trăng) tổ chức uống bia, ăn hoa quả.



Hai đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ

Một lúc sau, H. đi ra ngoài có công việc, nhóm còn lại tiếp tục nhậu. Do uống quá nhiều, N. say và nôn ói nên được bạn nhậu phụ giúp lau dọn phòng rồi tất cả ra về. Lợi và Thanh chạy xe về nhà vợ chồng Xa ngồi uống nước một lúc rồi về phòng trọ của mình.



Tuy nhiên trên đường về, Thanh nói Lợi quay trở lại phòng trọ N. để quan hệ tình dục và cả hai đồng ý. Khi tới nơi, Thanh đập cửa phòng trọ nhưng không cất tiếng gọi. Do say, N. tưởng chị gái về nên ra mở chốt khóa cửa rồi lăn ra ngủ tiếp. N. không biết đó là Lợi và Thanh.

Hai thanh niên lẻn vào phòng khóa chốt cửa lại để thực hiện cưỡng bức thiếu nữ. Nạn nhân kêu cứu thì bị Lợi dùng tay bịt miệng, dọa giết. Trong lúc Thanh và Lợi đang thực hiện hành vi đồi bại thì H. về đến phòng trọ gõ cửa. Thanh bỏ vào nhà tắm mặc lại áo quần còn Lợi chạy ra mở cửa.

Nghe em gái kể lại sự việc, H. đã hô hoán mọi người giữ Thanh và Lợi lại, trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi của mình.