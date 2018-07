Sở GTVT: Không dung túng với taxi dỏm

Cơ quan chức năng xử lý nạn taxi dù ở quận 1 Công an làm việc với tài xế taxi có hành vi tráo tiền; thanh tra giao thông, trật tự đô thị xử lý các taxi vi phạm ở khu vực trung tâm TP.HCM. Trên các số báo vừa qua, Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình trạng taxi đội lốt, taxi dù “chặt chém”, tráo tiền du khách, ngày 18-7, các đơn vị liên quan đã vào cuộc xử lý. Cụ thể, Công an quận 1 cho biết đã mời tài xế Nguyễn Thanh Kiệt (sinh năm 1975, điều khiển taxi 51G-054.17) đến làm việc. Tài xế này có hành vi tráo tiền của khách mà chúng tôi đã phản ánh. Tuy nhiên, người này chưa thừa nhận hành vi của mình và cho rằng không tráo tiền. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý. Theo Công an quận 1, trước đây cơ quan chức năng đã ghi nhận một số trường hợp khách trình báo việc các tài xế taxi nâng khống giá tiền. Tuy nhiên, khi làm việc thì các tài xế cho rằng giá cả đã được thỏa thuận trước đó. Bên cạnh đó, nhiều khách nước ngoài bị nâng khống tiền cước nhưng không trình báo, gây khó khăn cho việc xử lý của lực lượng chức năng. Riêng việc tráo tiền của khách thì cơ quan chức năng chưa từng ghi nhận. Từ chiều tối 17-7, lực lượng thanh tra giao thông, trật tự đô thị và công an một số phường của quận 1, TP.HCM đã rà soát một số tài xế chạy taxi đội lốt ở khu vực trung tâm. Bước đầu cơ quan chức năng xử lý các taxi dừng, đỗ sai quy định, củng cố hồ sơ xử lý các tài xế liên quan… Theo đó, thanh tra giao thông đã tiếp tục công tác tuần tra, xử lý loại hình taxi dù, taxi mù trên nhiều khu vực tại trung tâm trên đường Phạm Ngũ Lão, khu vực chợ Bến Thành. Đoàn đã xử lý nhiều taxi dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định. Trong đó đã xử lý một taxi không đúng niêm yết, logo, phù hiệu không trùng với đơn vị kinh doanh chủ quản đã đăng ký với cơ quan chức năng. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt với mức 4-6 triệu đồng. N.TÂN