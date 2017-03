Sui gia đại chiến, 2 người thương vong

Ngày 15-1, Công an quận 9 - TPHCM đã dựng lại hiện trường để điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng lúc 18 giờ 14-1 tại phường Long Thạnh Mỹ.



Chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình, chị Trần Thị Hậu (SN 1979) đã gọi chị và 2 người anh ruột là Trần Văn Hiền (SN 1973), Trần Văn Lành (SN 1975, cùng ngụ phường Long Bình, quận 9) đến nhà trọ ở phường Long Thạnh Mỹ để “nói chuyện” với chồng.



Tại đây, chị gái và 2 anh của chị Hậu đã xảy ra ẩu đả với người chồng là anh Tạ Minh Chiến (quê Kiên Giang).



Không vừa, Chiến âm thầm gọi 5 người anh em của mình là Tạ Minh Tiến (SN 1986), Tạ Văn Long (SN 1976), Tạ Văn Tứ (SN 1993), Tạ Minh Quốc (SN 1974) và Phạm Ngọc Hùm (SN 1989, tất cả đều quê Kiên Giang, tạm trú phường Long Thạnh Mỹ) kéo đến.



Khi người nhà chị Hậu vừa từ nhà trọ về được một đoạn thì bị nhóm người nhà sui gia chặn lại và xảy ra hỗn chiến kinh hoàng khiến người dân xung quanh đóng chặt cửa nhà vì sợ vạ lây.



Tạ Minh Tiến dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào đầu anh Hiền và 4 nhát trên người anh Lành khiến cả hai chạy được vài trăm mét rồi gục tại chỗ. Bản thân Tiến cũng bị thương nặng vì cán dao bị gãy đâm vào tay.



Ngay sau án mạng, gia đình Chiến và Hậu vội vã đưa người thân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Hiền đã tử vong khi đến bệnh viện, còn Lành được chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức trong tình trạng nguy kịch.



Nhận tin báo, Công an phường Long Thạnh Mỹ nhanh chóng có mặt tại bệnh viện phong tỏa và bắt được Tiến cùng 4 đối tượng liên quan. Riêng Hùm đã nhanh chóng tẩu thoát.



Theo Đ.Lê (NLĐO)