Tên trộm có hung khí quyết liệt chống trả 'hiệp sĩ'

Vào lúc 2 giờ ngày 10-6, “hiệp sĩ” Nguyễn Phúc Nhân (thuộc đội PCTP phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) phát hiện hai thanh niên đi xe máy vào khu dân cư Vsip (phường An Phú) có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm bám theo.

Khi đến đường D20, thấy nhà anh Đậu Văn Từ khóa cửa ngoài nên nghi can ngồi sau phá khóa đột nhập nhà anh lấy chiếc tivi mới mua 7,2 triệu đồng. Sau khi lấy xong tài sản, cả hai lên xe bỏ chạy.



Nghi can Phan Thế Long.

Lập tức anh Nhân lao vào khống chế. Nghi can ngồi sau dùng thanh sắt đầu nhọn chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Tuy nhiên “hiệp sĩ” vẫn cương quyết quật ngã bắt được một nghi can, tên đồng phạm đã nhanh chóng tẩu thoát. Ngay sau đó anh Nhân đưa nghi can cùng tang vật về cơ quan Công an phường An Phú.



Tại đây, tên trộm khai tên Phan Thế Long (23 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế). Được biết Long từng bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ về tội trộm cắp và cố ý gây thương tích và mới ra tù năm 2013.