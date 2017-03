Thông tin bất ngờ về vụ 'Đi tù về, rải giấy viết tay để than thở'

Nội dung những tờ rơi viết tay này là: “chỉ vì… ăn trộm mà… phải mang án tử hình vì tội danh sản xuất ma túy”, “phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác”, “chịu cảnh gia đình tan nát”, “xã hội rắc rối nghĩ lại thấy mà kinh”…

Theo ông Nguyễn Văn Ngỡi, Chủ tịch UBND xã Trung Chánh, xã đã ghi nhận về vụ việc và Công an huyện Hóc Môn đã chỉ đạo phối hợp cùng UBND xã Trung Chánh xác minh làm rõ nội dung và người liên quan.



Nhiều lá đơn viết tay được rải đầy tại giao lộ Lý Thái Tổ - Nguyễn Tri Phương - Ba Tháng Hai (quận 10, TP.HCM). (Ảnh: Facebook)

“Sau khi tiếp nhận thông tin từ công an huyện yêu cầu xác minh, UB xã đã có chỉ đạo cho công an xã, công an khu vực rà soát có vụ việc nào tương tự như nội dung của tờ đơn không. Tuy nhiên, địa chỉ này (26/27 B ấp Mỹ Huề - PV) hoàn toàn không có. Chúng tôi đang rà soát tất cả bảy ấp trên địa bàn các vụ việc về đối tượng trộm cắp nhưng bị xử lý về ma túy, riêng năm 2015 chưa ghi nhận trường hợp nào, hiện đang kiểm tra thêm những năm về trước. Bên cạnh đó cũng xác minh trong toàn xã xem có địa chỉ nào tương tự như trong lá đơn hay không” - ông Ngỡi cho biết.

Theo đại diện UB xã Trung Chánh, trước đây tại địa bàn xã ghi nhận trường hợp một người phụ nữ liên tục khiếu kiện nhưng sau đó phát hiện người này bị tâm thần và đã chuyển nhà đi nơi khác sinh sống.









Hai lá đơn có chữ viết rất khó để đọc. (ảnh: Facebook)

PV báo Pháp Luật TP.HCM đã đi tìm hiểu địa chỉ 26/27 B ấp Mỹ Huề ghi trên lá đơn nhưng không tìm thấy. Tại ấp Mỹ Huề chỉ có duy nhất một hẻm số 27 (ghi rõ trong lá đơn), trong hẻm có khoảng 10 căn nhà.

Khi tìm hiểu tại đây, một người dân cho biết tại căn nhà 28/2HB ấp Mỹ Huề có một người hơi bất thường về tâm lý. “Anh này không được bình thường, hay chửi đổng, la hét, thỉnh thoảng lại đập cửa hàng xóm. Trước đây, anh này cũng từng viết đơn gì đó và công an có đến nhà làm việc. Mỗi lần anh ta làm như vậy cha mẹ anh (trên 60 tuổi) phải đi xin lỗi khắp nơi. Anh này cũng có một số áo trắng ghi nhiều chữ như “xấu hổ”, “11, 3/2”… bằng mực đỏ và hay phơi trước mặt nhà” - một người hàng xóm cho hay.



Hẻm số 27, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh huyện Hóc Môn chỉ có khoảng 10 ngôi nhà. (Ảnh: NGUYỄN TÂN)

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.