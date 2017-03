Thư ký tòa nói gì việc chồng nhận tiền ‘chạy án’?

Ngày 18-7, một lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi nhận tiền được cho là để chạy án do nghi can Phan Văn Khang (36 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) thực hiện.

Ông Khang bị công an bắt quả tang vào trưa 14-7 khi nhận 85 triệu đồng của chị MTNV (bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích). Ông là chồng của bà NTN, thư ký TAND TP.HCM. “Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ những thông tin mà người tố cáo cung cấp có liên quan đến bà N., thư ký Tòa Hình sự TAND TP.HCM” - vị lãnh đạo Công an TP.HCM xác nhận.

Đi tố công an rằng bị đòi tiền

Chị V. là bị cáo trong một vụ án cố ý gây thương tích. Tháng 4-2016, chị bị TAND quận Tân Bình phạt chín tháng tù giam. Do đang nuôi con chín tháng tuổi nên chị được tại ngoại. Sau khi có án, chị kháng cáo.

Theo chị V., tháng 6-2016, một phụ nữ tên NTN xưng là thư ký Tòa Hình sự TAND TP.HCM nói sẽ lo cho chị V. giảm từ án giam xuống án treo ở phiên phúc thẩm nếu chịu chung chi. Sau nhiều lần gợi ý, chị V. đồng ý sẽ đưa cho thư ký N. 85 triệu đồng.

Sáng 14-7, chị V. gọi và N. hứa chắc sẽ lo cho chị V. hưởng án treo. Cùng với đó, thư ký N. yêu cầu chị V. giao tiền cho một người đàn ông theo số điện thoại mà N. đưa cho.





Chị V. tố cáo sự việc bị thư ký tòa tên N. đòi chung chi. Ảnh: PNO

Uất ức vì bị làm tiền, sáng cùng ngày chị V. đến Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TP.HCM tố cáo toàn bộ sự việc. Đến 11 giờ 15 ngày 14-7, tại ngã ba Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Sỹ (phường 2, quận Tân Bình), các trinh sát của Phòng PC46 đã bắt quả tang ông Khang đang nhận 85 triệu đồng từ người nhà chị V.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu ông Khang khai nhận: Sáng 14-7, vợ của ông (bà N. - thư ký tòa) kêu ông đi gặp chị V. để nhận tiền mà ông không biết tiền gì.

Thư ký tòa nói không liên quan

Về sự việc trên, chiều 18-7, PV đã gọi điện thoại cho thư ký N. để làm rõ các nội dung bà bị tố cáo cũng như các nghi vấn liên quan, bà N. nói: “Tôi không trả lời gì được, anh hỏi người khác nhé”. Sau đó bà N. tắt điện thoại.

Cùng ngày, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Ung Thị Xuân Hương - Chánh án TAND TP.HCM cho hay: “Tôi đã chỉ đạo các bộ phận liên quan yêu cầu thư ký N. giải trình vụ việc. Đây mới chỉ là tin báo tội phạm, còn có hay không việc thư ký N. có liên quan thì công an đang điều tra. Chúng tôi sẽ xem xét để xử lý ban đầu thư ký N. theo quy định, với quan điểm xử lý nghiêm nếu có sai phạm”.

Cũng theo bà Hương, thư ký N. từng giải trình là trước đây có liên hệ với bị cáo V. Tuy nhiên, sau đó không liên hệ gì nữa. “Thư ký N. có tường trình vụ việc gặp bị cáo trước khi chồng thư ký N. bị bắt. Thư ký N. giải trình không hề kêu chồng đi nhận tiền của ai, còn lý do vì sao trưa 14-7 chồng thư ký N. đi nhận tiền và khai nhận chị N. kêu đi nhận tiền thì để công an làm rõ” - bà Hương thông tin.

“Cả thẩm phán và thư ký đều giải trình không liên quan gì đến việc ông Khang nhận tiền. Thẩm phán thụ lý vụ án cũng giải trình với chúng tôi là không có hướng xử án treo vụ án bà V. Tuy nhiên, đó là giải trình của những người liên quan, hiện phải chờ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có kết luận về vụ việc thì TAND TP mới có hướng xử lý những người liên quan” - Chánh án Ung Thị Xuân Hương cho hay.