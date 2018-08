Ngày 24-8, UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) cho biết đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Thanh Thành (31 tuổi, ngụ tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An) sau năm ngày mất tích trên biển.

Các ngư dân đi trên tàu cá này cho biết ông Thành bị rơi xuống biển khi đang đi vệ sinh, dù ít phút sau chiếc tàu cá này quay lại tìm kiếm nhưng nạn nhân đã mất tích.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, v ào sáng 18-8, ông Thành cùng với nhiều ngư dân khác hành nghề buôn hải sản trên tàu cá TTH-91999 TS khi đang vào bờ, đoạn cách phao số 0 ở cửa biển Thuận An chừng một hải lý thì ông này bị rơi xuống biển mất tích.

* Trước đó, vào ngày 11-8, ngư dân Nguyễn Đức Lũy (ngụ thôn Cự Lại Trung, xã Phú Hải, huyện Phú Vang) đi trên thuyền cá do ông Nguyễn Văn Mơ (ngụ xã Phú Hải) làm chủ, trong lúc làm việc thì ngã xuống biển mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy.