TP.HCM: Dân mang nộp hàng trăm súng, đạn

Nhiều địa phương cũng tiếp nhận hàng ngàn vũ khí các loại • Tại Hải Phòng, ngày 21-12-2016, công an tổ chức tiêu hủy hơn 500 khẩu súng hơi, súng săn, súng tự chế; 12 khẩu súng quân dụng; hơn 4.000 dao, lê, giáo, mác và hàng trăm viên đạn, công cụ hỗ trợ… Đây là số vũ khí mà công an vận động người dân giao nộp trong hơn một tháng trước đó. • Tại Đồng Nai, công an tỉnh cũng tổ chức tiêu hủy hàng ngàn vũ khí các loại, công cụ hỗ trợ. Đây là số vũ khí được Công an tỉnh Đồng Nai vận động nhân dân giao nộp và tịch thu qua công tác tổng kiểm tra về quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ…