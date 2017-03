Trai làng hỗn chiến làm người vô can bị thương

Theo điều tra ban đầu, tối 17-2 (nhằm ngày 29 tết âm lịch), thanh niên hai làng thuộc xã Hòa Giang và Kỳ Lam (huyện Điện Bàn) tổ chức tất niên cuối năm tại nhà văn hóa của hai thôn. Sau khi ăn uống, ca hát đến khoảng 21 giờ cùng ngày, có hai thanh niên làng Kỳ Lam xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên của làng Hòa Giang. Trong lúc cãi vã, hai người này bị nhóm thanh niên làng Hòa Giang rượt đánh nên chạy về làng gọi lực lượng chi viện. Nhóm làng Kỳ Lam đi khoảng 10 người, mang theo gậy gộc và hai chai “bom” xăng ném vào nhà văn hóa thôn Hòa Giang. Một chai phát nổ và bốc cháy, chai còn lại trúng vào tường rào.

Anh Đỗ Thế Dưỡng bị mảnh “bom” xăng văng vào mắt do trai làng hỗn chiến. Ảnh: LT

Anh Đỗ Thế Dưỡng (ngụ Hòa Giang) cho biết: “Tôi vừa về nhà ngủ thì bị nhóm người Kỳ Lam dùng gạch đá, vỏ chai thủy tinh... ném vào người. Trong đó có nhiều vỏ chai xăng phát nổ, văng mảnh vào mắt trái của tôi, gây chảy máu”. Bực mình vì bị tấn công vô cớ, anh Dưỡng về nhà rút rựa đuổi theo nhóm thanh niên gây rối. Một số thanh niên của làng Hòa Giang cũng xông ra hỗ trợ. Hai bên rượt đuổi nhau khoảng 300 m, khi đến đoạn gần cuối thôn Hòa Giang thì nhóm thanh niên Kỳ Lam quay lại đánh trả. Anh Dưỡng và Đỗ Thế Tâm (cùng ngụ Hòa Giang) bị đánh bất tỉnh, nằm gục giữa đường. Một số người dân làng Hòa Giang kể lại hai nhóm thanh niên gây náo loạn cả xóm, không ai dám bước ra đường.

Khi nhóm thanh niên làng Kỳ Lam bỏ về, người dân mới đưa anh Dưỡng và anh Tâm đi cấp cứu tại BV Điện Bàn. Do anh Tâm bị chấn thương sọ não, gãy cánh tay trái nên phải chuyển ra khoa Ngoại thần kinh (BV Đa khoa Đà Nẵng) cấp cứu.

Ông Huỳnh Thanh Thanh, Trưởng Công an xã Điện Trung, cho biết ngay khi nhận được tin báo có hai nhóm trai làng hỗn chiến ông đã điều động lực lượng đến xử lý. Tuy nhiên, khi công an xã đến nơi thì hai nhóm này đã giải tán. Tại hiện trường chỉ còn nhiều vỏ chai thủy tinh vỡ nằm vương vãi giữa đường và một chiếc xe máy bị bỏ lại. Cơ quan điều tra đang phối hợp với công an xã tiến hành làm rõ vụ hơn 40 thanh niên của hai làng tham gia vụ hỗn chiến trên.

Theo ông Phạm Văn Tiến, Phó Trưởng Công an huyện Điện Bàn “Lâu nay hai thôn này vẫn có mối quan hệ tốt đẹp, chỉ vì có hai thanh niên mâu thuẫn với nhau mới xảy ra chuyện như thế. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Chúng tôi sẽ tiến hành giám định thương tích của anh Tâm rồi mới xem xét khởi tố vụ án”.