Triệu tập nghi phạm câm, điếc có dấu hiệu sát hại bé gái 11 tuổi

Sáng 21-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45 - Công an TP Hải Phòng, cho biết cơ quan này đã triệu tập đối tượng tình nghi liên quan đến vụ bé gái 11 tuổi bị cưỡng bức rồi sát hại ngay tại sân nhà thuộc thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tối 14-5.

“Chúng tôi chưa khẳng định đây là đối tượng gây ra vụ án nghiêm trọng này. Kết quả điều tra vẫn chưa có. Chúng tôi sẽ báo cáo kết luận điều tra lên Công an TP Hải Phòng ngay sau khi có kết quả cụ thể” - ông Thắng cho biết.

Theo đó, Phòng PC45, Công an TP Hải Phòng đã triệu tập nghi can Bùi Việt C. (18 tuổi, trú thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết) để lấy lời khai. Thanh niên này là đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án nói trên.



Bùi Việt C., đối tượng được coi là nghi can của vụ án bé gái 11 tuổi bị hiếp dâm rồi bị sát hại



Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 14-5, vợ chồng ông Nguyễn Văn Mười và bà Trịnh Thị Thư, trú tại thôn Thanh Trì đi làm thuốc lào cho hàng xóm trở về nhà thì hoảng hốt phát hiện con gái là Nguyễn Thị N. (11 tuổi) nằm bất động trước sân.

Hoảng loạn, vợ chồng ông Mười hô hoán, bà con hàng xóm kéo sang đưa cháu N. vào nhà nhưng bé đã tử vong.

Nhận tin báo, giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng tiến hành các bước điều tra, xác định: Nguyên nhân bé N. tử vong do đa chấn thương ở vùng đầu, tại vùng kín có dấu vết bị xâm hại.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, truy theo dấu vết, lực lượng công an thu giữ chiếc quần cộc và quần lót của nạn nhân bỏ lại bên bờ ao nhà hàng xóm.

Đáng chú ý, đồ đạc trong nhà không bị lục lọi, dịch chuyển, tài sản không bị mất. Đặc biệt, gia đình ông Mười nuôi một con chó nhốt ở cổng nhưng thời điểm đó hàng xóm không nghe thấy tiếng chó sủa.

Với những chi tiết này, cơ quan điều tra tình nghi hung thủ là người địa phương và thường đến chơi, có quan hệ thân thiết với thành viên trong gia đình.



Khu nhà cháu bé bị sát hại

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. PC45 Công an TP Hải Phòng kết hợp với Công an huyện Tiên Lãng truy tìm tung tích của hung thủ.



Qua q sàng lọc, lấy lời khai, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng xác định người khả nghi Bùi Việt C. có nhiều dấu hiệu bất minh nên rạng sáng 21-5 đã triệu tập lấy lời khai.

Do C. bị câm, điếc nên công tác lấy lời khai cũng như điều tra gặp rất nhiều khó khăn. “Hiện vẫn chưa kết luận đây có phải là đối tượng gây ra vụ án hay không” - Đại tá Thắng thông tin.