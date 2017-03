Trộm khoắng cả chục tỉ đồng trong két sắt ở phố núi

- Ngày 8-9, công an bắt Lê Minh Phúc (26 tuổi, trú thị trấn Chư Sê) khi tên này rình thấy hàng xóm ra khỏi nhà liền đột nhập, phá két sắt lấy đi hơn 50 triệu đồng, gần sáu lượng vàng cùng hai máy tính xách tay. Nhờ thông tin quần chúng, Công an huyện Chư Sê đã bắt được Phúc sau ba giờ gây án, thu lại toàn bộ tài sản. - Ngày 2-10, Công an huyện Ia Grai đã bắt giữ, bàn giao Rmah Quyên (22 tuổi, trú xã H’Bông, huyện Chư Sê) và Rmah Jin (23 tuổi, trú xã Ia Rong, huyện Chư Pứh) cho công an tỉnh vì đột nhập vào phòng ngủ của chị Thám (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) phá két sắt lấy đi 120 triệu đồng cùng hai nhẫn vàng. Quyên và Jin là hai trong nhóm khoảng 20 người thuộc băng trộm liên huyện của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, công an nhận định đây chỉ là băng trộm két sắt nhắm vào nhà dân.