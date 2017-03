Trộm phá trụ ATM lấy gần 1 tỉ đồng

Đi chúc tết bị trộm phá két sắt lấy tiền, vàng Ngày 25-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ trộm cắp với tổng tài sản gần 700 triệu đồng tại xã Long Phước. Theo thông tin ban đầu, trước đó vào tối 22-2 (mùng 4 tết), anh Nguyễn Xuân Hồng (ngụ xã Long Phước) sau khi đi chúc tết về nhà phát hiện kẻ gian đã bẻ cửa sổ vào nhà phá két sắt lấy trộm 400 triệu đồng, 500 USD và bảy cây vàng. Ngay sau đó gia đình đã trình báo sự việc lên công an địa phương. Tại hiện trường, công an xác định kẻ trộm đã dùng xà beng phá két sắt để lấy tài sản. VŨ HỘI