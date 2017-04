Truy bắt kẻ chích điện nhân viên cây xăng trong đêm

Chiều 7-4, Công an xã Châu Thôn (huyện Quế Phong, Nghệ An) và chủ doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Khanh Hương cho biết đang phối hợp cùng cơ quan Công an huyện Quế Phong điều tra, truy bắt kẻ kéo dây, chích điện vào nhân viên cây xăng Khanh Hương.



Hiện trường vụ việc, dây điện được kéo từ ổ điện thắp sáng vào giường để chích lên người nhân viên cây xăng dầu.

Theo trình báo, đêm 6-4, anh Bùi Văn Ngọc (nhân viên bán xăng dầu) ngủ, trực tại Đại lý bán lẻ xăng dầu Khanh Hương (xóm Mới, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong). Khoảng 1 giờ sáng 6-4, anh Ngọc đang ngủ trên gường thì giật mình rồi bật dậy sau khi bị điện giật vào người, có cảm giác mình bị lê liệt nửa người. Anh Ngọc chỉ kịp thấy bóng một người chạy ra khỏi phòng.



Cây xăng nơi xảy ra sự việc, rất may điện không chập cháy nổ.

Sau ít phút định thần, anh Ngọc gọi điện thoại cho ông Trần Đình Khang - chủ doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Khanh Hương đến hiện trường, phát hiện một chiếc dây điện màu vàng dài tầm 10 m đang được đấu vào ổ điện 220V. Một đầu dây điện được bóc tách lộ ruột đồng để chích điện vào mặt anh Ngọc.



Anh Ngọc và ông Khang kiểm tra tại cây xăng không bị mất tài sản. Tuy nhiên, trước cây xăng ai đó có để lại một chiếc xe đạp cũ hiệu ASAMA màu đỏ và sạc pin dự phòng hiệu Samsung.

Hiện sức khỏe và tâm lý anh Ngọc đã bình thường.