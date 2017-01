Truy bắt nhóm dàn cảnh báo xe thủng lốp để trộm tiền

Ngày 14-1, liên quan đến vụ nhóm người nước ngoài đánh lạc hướng để trộm hai tỉ như báo Pháp Luật TPHCM ( ngày 13-1) đã thông tin, công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra truy bắt một nhóm trộm người nước ngoài.







Các nghi can người Indonesia bị bắt khi trộm tiền trên xe ô tô bị thủng lốp xe đang diễn lại thủ đoạn gây án

Trước đó, sáng 10-1, anh Nguyễn Văn L. (49 tuổi, lái xe ở quận 12) và chị V .(42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh ) đến một ngân hàng ở quận 1 để rút tiền. Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, hai người mang túi tiền để ghế sau xe ô tô chạy đến đường Lê Thị Riêng ( phường Bến Thành) thì một người nước ngoài gốc Phi ra hiệu cho biết là bánh xe sau bị thủng lốp.

Khi anh L. xuống xe kiểm tra xe, có hai người nước ngoài khác đi xe máy trờ tới lén mở cửa sau lấy trộm túi vải chứa 2 tỉ đồng định tẩu thoát. Rất may anh L. phát hiện kịp thời chạy theo giật lại được túi tiền và tri hô.

Dàn cảnh trộm tiền bất thành, nhóm “ đạo chích” nước ngoài nhanh chóng tẩu thoát. Anh L. cùng chị V. đã đến công an quận 1 trình báo sự việc.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM, trong tháng 12-2016, bằng thủ đoạn tương tự, nhóm trộm người nước ngoài đã lấy trộm được túi nữ trang vàng cùng 490 triệu đồng (tổng trị giá gần 1,7 tỉ đồng) của một đôi vợ chồng ở quận 3.

Trước đó, ngày 7-11, vợ chồng ông L.M.H (ngụ Khánh Hòa ) vào TP.HCM đến hai ngân hàng tại quận 5 rút 1,5 tỉ đồng.

Trên đường về khách sạn bằng xe taxi, khi đến đường Lê Hồng Phong (quận 10) xe taxi chở vợ chồng ông H. bị thủng lốp sau nên tài xế tấp vào lề đường thay lốp. Lúc này có một ông người nước ngoài đến sốt sắng giúp đỡ, rồi mở cửa xe, yêu cầu vợ chồng ông H. xuống xe phụ giúp thay lốp xe. Sau đó, ông H. phát hiện túi đựng tiền trên taxi bị mất, cùng lúc người đàn ông lạ mặt đã bỏ đi.

Hồ sơ ba vụ mất trộm tiền do thủng lốp xe trên đường hiện được cơ quan cảnh sát điều tra- công an TPHCM thụ lý. Bước đầu, cơ quan công an xác định cả ba vụ đều được thực hiện bằng cùng một thủ đoạn người nước ngoài đến tiếp cận báo tin xe thủng lốp, tiếp theo họ làm động tác gây cho tài xế và người đi cùng mất tập trung để đồng bọn ra tay trộm cắp tiền. Có thể bọn chúng theo dõi “con mồi” từ ngân hàng hoặc các tiệm vàng đi ra rồi dùng vật nhọn đâm thủng lốp xe lúc ô tô dừng đèn đỏ, sau đó bám theo báo tin, chờ xe dừng lại thay lốp để gây án

Được biết, vào năm 2008 - 2009 trên địa bàn TP.HCM từng xuất hiện nhóm tội phạm người Indonesia gây ra hàng loạt vụ trộm bằng thủ đoạn đâm thủng lốp rồi lợi dụng người trên xe sơ hở mở cửa trộm tài sản. Qua theo dõi, điều tra, công an PC 45 đã bắt được sáu nghi can người Indonesia để điều tra làm rõ.