Truy tìm hung thủ vào nhà chém người

Lúc đó vợ ông cùng con rể Nguyễn Trọng Nghĩa và con trai Nguyễn Tấn Thịnh đang nấu bánh trước sân thì nghe tiếng động mạnh bên ngoài. Khi ông Sửu mở cửa kiểm tra, một thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy tông thẳng vào ông.

Người này còn dùng roi điện chích vào tay ông Sửu khiến ông té. Thấy vậy, Thịnh chạy ra ứng cứu thì bị hung thủ rút dao inox (dài khoảng 20 cm) thủ sẵn chém mạnh vào vai ngã quỵ. Nghĩa thấy cha vợ và em bị truy sát liền phản kháng cũng bị hung thủ chém ở vai phải, gục xuống.

Người hàng xóm là anh Huỳnh Tấn Đạt chứng kiến sự việc bất bình định đến đỡ những người bị thương dậy. Tuy nhiên, anh Đạt chưa kịp tiếp cận nạn nhân đã bị hung thủ chích roi điện vào hai đầu gối rồi đâm vào bụng bất tỉnh. Dân địa phương nghe tiếng hô hoán kéo đến đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, hung thủ lên xe máy bỏ chạy.

Sân nhà ông Sửu, nơi xảy ra vụ truy sát đêm 14-8. Ảnh: XUÂN NGỌC

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Sửu cho biết đã nhận diện hung thủ là người từng xuất hiện tại nhà vợ chồng ông NĐĐ, ngụ cùng ấp Hậu Lân. Trước đó, gia đình ông Sửu có mâu thuẫn với ông Đ. vì đường đi chung. Có lần ông Đ. còn làm sập cống thoát nước của nhà ông Sửu nhưng không sửa chữa mà còn chạy xe ngang nhà rú ga như thách thức. Sau đó không bao lâu, cha con ông Sửu bị người lạ đuổi chém.

Bà Ngà, vợ ông Sửu cho biết từ khi xảy ra sự việc, bà không dám bước ra đường. Về đêm, bà luôn đóng kín cửa bởi có nhiều thanh niên chạy xe máy nẹt pô, đập cổng nhà.

Hiện Thịnh và Nghĩa đã được xuất viện. Riêng Đạt bị đâm thấu ngực trái, tràn máu màng phổi trái vẫn đang được y, bác sĩ BV 155 theo dõi chăm sóc.

Sáng 21-8, Công an xã Bà Điểm (Hóc Môn) cho biết có tiếp nhận thông tin gia đình ông Sửu bị truy sát và cảnh sát khu vực đã kiểm tra, ghi nhận. Công an mời những người liên quan đến làm việc. Qua đó, vợ chồng ông Đ. không thừa nhận gây thương tích cho cha con ông Sửu. Công an xã đã lập hồ sơ ban đầu chuyển cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn điều tra.

XUÂN NGỌC