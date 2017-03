Va chạm giao thông, 2 thanh niên bị đâm chết

Ngày 19-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giam nghi can Trịnh Văn Hoài Thanh (23 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại thị xã Bến Cát, Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Hai nạn nhân trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng gồm: ĐHC (27 tuổi, ngụ huyện Bàu Bàng) và NThS (24 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, Bình Dương).



Nghi can Thanh bị bắt giữ ngay sau khi gây án. Ảnh: Vũ Hội.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 23 giờ ngày 7-4 sau khi nhậu cùng một số người bạn, Thanh cùng hai người bạn đi xe máy theo hướng từ xã An Tây về phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát).

Khi tới đoạn đường 30 tháng 4 thuộc khu phố 2 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do anh C. điều khiển chở sau anh S. đang lưu thông cùng chiều.



Vụ va chạm không xảy ra thiệt hại nhưng hai bên lớn tiếng cãi nhau dẫn đến xô xát đánh nhau. Thấy bạn bị đánh, Thanh dùng dao bấm giấu sẵn trong người tấn công S. Chưa dừng lại, Thanh tiếp tục dùng dao tấn công anh C., khiến cả hai nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi can lên xe bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, hai nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đã huy động lực lượng điều tra và bắt giữ hung thủ gây án.