Vụ bán hóa đơn đỏ trái phép hơn 7 tỉ đồng: Khởi tố thêm 2 bị can

(PLO) - Cơ quan công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã mở rộng chuyên án 104D, khởi tố thêm hai bị can Vũ Thanh Châu (làm nghề lái xe) và Nguyễn Đình Tế (kế toán, cùng trú xã Quỳnh Quân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội