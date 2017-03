Vụ cướp Ngân hàng BIDV ở Huế:Khen thưởng ban chuyên án

Đến dự có ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an. Theo Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thì Tâm ở trong một gia đình có sáu anh em (Tâm là con thứ năm). Được biết nghi can Tâm đã có vợ và một con trai và không có nghề nghiệp ổn định. Khám xét tại quê vợ của Tâm ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế, cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật chứng quan trọng như áo, găng tay và đặc biệt là khẩu súng mà Tâm sử dụng khi đi cướp Ngân hàng BIDV. Clip do Nguyễn Do thực hiện Trong thời gian điều tra có nhiều người dân gọi đến báo những thông tin quan trọng, những ngày này vì nhiều lý do nên những người này không đến dự được, công an tỉnh sẽ trao thưởng vào thời gian tới. Tại buổi lễ, năm đơn vị được lãnh đạo tỉnh thưởng nóng và tám đơn vị được trao tặng bằng khen. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, chúc mừng ban chuyên án đã phá án thành công. Qua vụ việc này cũng là một bài học cho chúng ta, chúng tôi hy vọng rằng cơ quan chức năng cùng với người dân hãy cùng bảo vệ trật tự trị an để tạo ra một kinh doanh an toàn và thân thiện. Cuối buổi lễ, cơ quan công an cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã thông tin kịp thời khách quan về vụ việc. Cảm ơn quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho cơ quan công an trong quá trình phá án. Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, báo cáo kết quả. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, tặng thưởng nóng cho các đơn vị. Ảnh: NGUYỄN DO



Tám đơn vị nhận bằng khen. Ảnh: NGUYỄN DO

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN DO

uy hiếp nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền 725 triệu đồng, sau đó lên xe máy hiệu Attila tẩu thoát. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ chiều 6-12, tại Phòng giao dịch Thành Nội, Chi nhánh Ngân hàng BIDV Thừa Thiên-Huế bị một đối tượng lạ mặt, mang theo súng lao vàovà cướp đi số tiền 725 triệu đồng, sau đó lên xe máy hiệu Attila tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã gấp rút thành lập ban chuyên án phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) của Bộ Công an, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng và Công an TP.HCM để điều tra, truy xét vụ cướp.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, sáng 18-12, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Hoài Tâm (29 tuổi, có hộ khẩu thường trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) khi đối tượng đang ở số 5 Thanh Khê, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng).

Qua đấu tranh, nghi can Tâm đã khai nhận sau khi cướp xong 725 triệu đồng, Tâm đã bỏ xe ở chợ Đông Ba và bắt taxi về nhà người quen ở xã Vinh An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) để cất giữ súng và túi xách, sau đó tẩu thoát vào TP Đà Nẵng.

Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng Tâm tại số 5 Thanh Khê, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cùng nhà người quen của nghi can tại xã Vinh An, cơ quan công an đã thu được nhiều vật chứng, trong đó có khẩu súng nghi đối tượng Tâm đã sử dụng để đi cướp tiền tại ngân hàng.

“Có được thành tích hôm nay trước hết nhờ sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an... nhưng mà công đầu trong việc phá án hôm nay chúng tôi đánh giá cũng nhờ vào quần chúng nhân dân” - Đại tá Lê Quốc Hùng trao đổi vào chiều 18-12.



Hiện trường vụ cướp ngày 6-12.



Nghi can Nguyễn Hoài Tâm.