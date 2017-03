Vụ một phụ nữ bị sát hại ở Bình Phước: nghi can ra đầu thú

Sáng 15-7, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự nghi can Chướng Quán Dậu (18 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.



Nghi can Dậu tại cơ quan công an.(ảnh CA cung cấp)

Trưa ngày 14-7, Dậu đến công an đầu thú và khai nhận đã sát hại chị Trần Thị Ngọc Oanh (39 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) vào ngày 10-7. Ngay trong ngày 14-7, cơ quan điều tra đã đưa Dậu đến hiện trường vụ án để dựng lại hiện trường. Qua các chứng cứ thu thập và hiện trường vụ án, cơ quan công an xác định Dậu là nghi can gây ra vụ sát hại.

Theo thông tin ban đầu, sau khi xảy ra vụ án Dậu không có mặt ở nhà, một số người dân phát hiện Dậu lẩn trốn trong khu vực vườn cao su giáp ranh hai xã Bình Thắng và Long Bình (huyện Bù Gia Mập). Lực lượng công an đã tung hàng trăm trinh sát phá án. Biết không thoát được Dậu đã ra đầu thú.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, khoảng 18 giờ ngày 10-7, (người dân xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập) phát hiện thi thể phụ nữ với nhiều vết đâm nhưng toàn bộ tài sản của chị Oanh, gồm: trang sức, tiền, xe máy vẫn còn ở hiện trường.

Chị Oanh đã kết hôn, có một con trai 6 tuổi, hằng ngày vợ chồng chị cạo cao su mủ thuê, gia cảnh nạn nhân khó khăn.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can Dậu.