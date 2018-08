Xâm nhập tín dụng đen đất Cảng: Tung chiêu ‘bủa vây’ con nợ

• Trưa 22-3, ĐTT cùng đàn em tìm ở khu vực Hoàng Minh Thảo (quận Lê Chân) gặp con nợ L. đang lánh mặt. Cuộc thương thảo nợ nần không thống nhất nên nhóm T. ép đến công an làm việc. Trên đường đi, nhóm T. đánh con nợ. Sau đó L. tố cáo bị bắt giữ người trái pháp luật nhưng cơ quan tố tụng cho rằng nhóm T. chỉ ép con nợ tới trụ sở công an phường để giải quyết việc nợ nần nên chủ nợ may mắn thoát vòng lao lý. • Ba năm trước, B. “còi” bị giật nợ liền dẫn năm thanh niên tới nhà, đưa con nợ ra khu đồng vắng đánh hội đồng. Sau khi công an vào cuộc thì gia đình con nợ bãi nại, không giám định thương tật, B. thoát bị pháp luật xử lý. Việc bắt con nợ, đánh đập bị công an bắt, xử lý về các tội như cướp, cưỡng đoạt, bắt giữ người trái pháp luật thì nhiều vô kể nhưng hiếm khi cơ quan tố tụng xử lý chủ các đường dây cho vay lãi nặng nên tín dụng đen ngày càng lan rộng.