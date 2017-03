Xử phạt ‘ngáo đá’ gây náo loạn khu phố

Khoảng 6 giờ 30 sáng 12-6, trong lúc “phê” ma túy đá, Tân trên tay lăm lăm tuýp sắt lao vào tiệm trà Khai Nguyên (đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi) la hét, cho rằng có kẻ truy sát mình. Ngay sau đó Tân leo lên nóc nhà tiệm trà để cố thủ.

Ông Nguyễn Thanh Tân, chủ tiệm trà Khai Nguyên, bàng hoàng kể lại: “Vừa mở cửa tiệm, tôi đang dọn dẹp kệ trà thì anh ta chạy ào vào tiệm,cầm theo một thanh sắt liên tục la hét có người truy đuổi muốn giết chết mình. Sau đó anh ta chạy theo cầu thang lên nóc nhà,dùng gạch đá và thanh sắt cố thủ làm cả nhà và bà con khu phố hoảng loạn. Buộc lòng tôi phải gọi điện thoại báo công an”.

Người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi lực lượng chức năng khống chế kẻ “ngáo đá” gây rối. Ảnh: CTV

Vụ việc xảy ra gây náo loạn cả khu phố, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung gây ách tắc giao thông. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt tại hiện trường, dù đã cố gắng thuyết phục Tânvẫn cố thủ và có lời lẽ hăm dọa bất kỳ ai khuyên can mình.

Vụ việc căng thẳng kéo dài gần hai giờ liền. Đúng 8 giờ 30 cùng ngày có một cô gái xưng làbạn gái của Tâncho biết Tân 25 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Cô gái nhiệt tình hợp tác với lực lượng công an địa phương khuyên can Tân. Khi thấy bạn gái xuất hiện, Tân mới đồng ý leo xuống và lập tức bị khống chế đưa về trụ sở công an đểlàm rõ vụ việc.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, Tân có biểu hiện bị ảo giác do “phê” ma túy. Tân cho rằng có người truy sát mìnhnên chạy trốn, tìm cách chống trả, không nghe bất kỳ lời khuyên can nào của mọi người xung quanh.