Tóc rụng nhiều, hãy ăn những thực phẩm này

Ngoài việc sấy, làm tóc (nhuộm, uốn..) hay gội đầu không đúng cách.., thì việc bạn không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng trong thực phẩm cũng là một trong những nguyên nhân gây rụng tóc. Để hạn chế tình trạng này, sau đây là danh sách một vài thực phẩm quan trọng bạn cần nạp vào cơ thể để có một bộ tóc khỏe mạnh.

1. Ăn nhiều chất sắt

Thiếu chất sắt có thể dẫn đến rụng tóc. Với lượng chất sắt cần thiết trong cơ thể, tóc sẽ khỏe, dày và bóng. Nhờ chất sắt, các tế bào nằm dưới da đầu nhận được rất nhiều khí ô xy để hỗ trợ sự phát triển của tóc. Trung bình, một người lớn cần 18 mg chất sắt/ngày.

Thực phẩm chứa chất sắt giúp tóc khỏe, dày và bóng mượt. Ảnh: Internet



Để tránh điều này, hãy đảm bảo thực phẩm giàu chất sắt trong chế độ ăn uống của bạn bao gồm: thịt đỏ, thịt gà và cá. Và các loại rau xanh như bông cải xanh, rau chân vịt và cải xoăn, đậu đen

2. Ăn đủ protein

Protein là điều cần thiết cho tóc khỏe. Sự thiếu hụt protein có thể dẫn đến tóc khô và yếu, và cuối cùng là rụng tóc. Cung cấp protein đầy đủ có thể giúp cung cấp các axit amin làm tăng cường tóc. Nó thường có trong dầu gội, nhưng protein trong chế độ ăn uống lại tốt hơn cho tình trạng tóc của bạn nếu ăn nó với số lượng lớn, đầy đủ.

Nhận protein bằng cách ăn hải sản, gia cầm, sữa, pho mát, sữa chua, trứng , đậu, thịt thăn thịt lợn, đậu nành, thịt bò nạc.

Đối với người ăn chay, người không ăn bơ sữa, có thể nhận được các protein thực vật tốt từ đậu hũ, bánh mì nguyên hạt, bơ đậu phộng, gạo lứt, đậu lăng, quinoa, đậu hà lan, và bông cải xanh.

3. Tiêu thụ Vitamin C

Thực phẩm có nhiều vitamin C giúp hấp thụ sắt tốt, vì vậy hãy thử kết hợp các thực phẩm giàu chất sắt với những thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao để tận dụng tối đa chất sắt. Vitamin C cũng giúp sản xuất collagen của cơ thể, do đó tăng cường các mao mạch cung cấp cho tóc của bạn. Nam giới cần 90 mg vitamin C mỗi ngày và phụ nữ là 75 mg.

Nguồn cung cấp vitamin C bao gồm: Cải xoăn, bông cải xanh, bắp cải Brussels, khoai tây nướng và cà chua.

Trái cây như: Cam, quýt, quả việt quất, dâu tây, ôi, kiwi, bưởi cũng là nguồn hoa quả rất tốt.

4. Đảm bảo bạn có đủ axit béo Omega-3

Những chất béo này giữ cho tóc khỏe và có vai trò ngăn ngừa tóc trở nên khô và giòn. Ngoài ra, những chất béo lành mạnh này cũng giúp giảm trầm cảm và chống lại chứng viêm da đầu, giúp giữ cho tóc và da đầu của bạn đủ độ ẩm. Đây là những chất béo quan trọng mà cơ thể bạn không thể tự tạo ra, phải thông qua chế độ ăn uống của bạn.

Nó chứa rất nhiều trong cá biển chẳng hạn như cá ngừ, cá hồi và cá thu, cá mòi. Chất này còn có trong lòng đỏ trứng.

Bạn cũng có thể lấy các axit này thông qua các loại hạt đặc biệt là hạt lanh, hạt bí đỏ và quả óc chó.

5. Ăn thực phẩm giàu biotin



Hạt óc chó ngăn tóc giòn dễ gãy. Ảnh: Internet

Biotin là một loại vitamin B hòa tan trong nước. Điều này đặc biệt quan trọng đối với tóc của bạn, vì sự thiếu hụt có thể khiến tóc trở nên giòn, rụng nhanh hơn. Nguồn cung cấp biotin bao gồm ngũ cốc, gan, lòng trắng trứng, bột đậu nành, quả óc chó và súp lơ, bơ.



6. Cung cấp kẽm thông qua thực phẩm

Thiếu kẽm có thể dẫn đến da đầu khô, ngứa và rụng tóc. Do vậy, bạn cần bổ sung 15 mg chất kẽm mỗi ngày. Các loại ngũ cốc nguyên hạt cũng là một nguồn kẽm- chất giúp cân bằng hóc môn. Ngoài ra còn có trong: hạt bí đỏ, hạt điều, sữa chua, thịt gà, nấm.