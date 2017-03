Nợ như chúa Chổm vì "dại gái"

Mẹ Nam càng sẵng giọng thì cô nàng càng “điên tiết”, cuối cùng thì sự thật cũng được “phơi bày” khi cô nàng tuôn ra một tràng “sỉ vả” Nam và kết lại một câu: “ai bảo con bà ngu cho nó chết...”



“Ngu…cho chết”



Kể từ ngày Quỳnh gật đầu làm người yêu của Nam (sinh viên năm nhất một trường đai học tại Hà Nội), đi đâu anh chàng cũng hãnh diện “ngẩng cao đầu” vì có cô người yêu chân dài, “xinh như mộng” bên cạnh.



Những ai không biết chuyện thì không khỏi tò mò vì sao một anh chàng cao 1 mét rưỡi, mũi to, mặt giỗ như Nam lại “cưa” đổ cô nàng thuộc hàng hoa khôi như Quỳnh. Chỉ có “người trong cuộc” mới biết rằng để có được cái “gật đầu” của người đẹp Nam đã phải đánh đổi bằng cả một “gia tài”.



Ban đầu, Nam lấy lòng nàng bằng những bộ quần áo hàng hiệu, rồi thì số lượng và “chất lượng” các món quà tăng dần lên. Sau 2 tháng ròng kiên trì…tặng quà, cuối cùng nàng cũng siêu lòng trước chiếc hộp nhỏ xinh bên trong chứa chiếc iphone 4 mà Nam tặng.



Cũng từ ngày đó, Nam phải “kham” tất cả chi phí cho nàng từ tiền ăn, tiền nhà, tiền shopping, rồi cả tiền học, tiền của gia đình mà nàng “lỡ tiêu” thì Nam cũng phải… hứng.







Chỉ những cô nàng thích lợi dụng người khác mới chấp nhận

những anh chàng “dại gái” để “kiếm lợi” cho mình. (ảnh minh họa)

Chỉ những cô nàng thích lợi dụng người khác mới chấp nhậnnhững anh chàng “dại gái” để “kiếm lợi” cho mình. (ảnh minh họa)

Lừa tiền nhà mua xe cho người đẹp

Theo Nguyên Mộc (Vietnamnet)

Dù là quý tử nhà giầu nhưng số tiền cha mẹ gửi cũng có hạn. Càng ngày Nam càng trở thành “chuyên nghiệp” trong việc nghĩ ra những lý do để gọi điện về “vòi” tiền nhà. Tệ hơn, có lần vì một cuộc “ăn chơi không sợ tốn kém” trong nhà hàng mà Nam phải cắm cả chiếc xe tay ga mới mua.Rồi đồ đạc trong phòng trọ được mẹ sắm cho từ ti vi, tủ lạnh đến chiếc laptop Nam cũng đều “tặng” cho nàng cả. Bạn bè thấy chuyện “bất bình” thì khuyên can nhưng anh chàng chẳng để lọt tai, cứ khăng khăng quan niệm: “phải biết hi sinh tất cả vì người mình yêu mới là tình yêu…chân chính”Chỉ đến khi cô nàng người yêu lộ rõ “bộ mặt thật” thì Nam mới chịu “tỉnh”. Lần đó, mẹ Nam bất ngờ xuống thăm con trai thì phát hoảng vì nhà cửa…trống trơn. Biết chuyện con “dại gái”, bà mắng cho Nam một trận tơi bời rồi hộc tốc sang phòng “con dâu” để …đòi đồ.Không hiểu đôi bên lời qua tiếng lại thế nào mà xoong, chảo bay loảng xoảng. Mon men đến gần, Nam choáng váng trước những lời lẽ thô tục mà cô người yêu xinh đẹp đang văng vào mặt mẹ mình.Mẹ Nam càng sẵng giọng thì cô nàng càng “điên tiết”, cuối cùng thì sự thật cũng được “phơi bày” khi cô nàng tuôn ra một tràng “sỉ vả” Nam và kết lại một câu: “ai bảo con bà ngu cho nó chết…”Không thuộc hàng công tử như Nam nhưng Phong (sinh viên một trường cao đẳng tại Thái Nguyên) lại có cùng bản tính “dại gái”. Ngay lần đầu nhìn thấy người đẹp, Phong đã say như điếu đổ. Dù bạn bè đã cảnh báo cô nàng này có tính lẳng lơ nhưng anh chàng vẫn nhảy vào cuộc, chấp nhận làm người yêu “thứ en nờ” của nàng.Dĩ nhiên, muốn một cô gái nổi tiếng nói chuyện có duyên, xinh xắn như nàng để ý, Phong cũng phải biết cách “ăn chơi không sợ tốn kém” để chiều lòng nàng.Gia đình Phong không phải hạng khá giả, bố mất sức ở nhà còn mẹ làm giáo viên cấp 1 nên chuyện Phong vay mượn bạn bè, cầm cố tài sản để mang về cho nàng chiếc giỏ Gucci hay vài món từ những nhãn hiệu như Burberry, Hermet, LV… không còn là lạ.Những bữa ăn miễn phí do Phong chủ chi thì nhiều không đếm được, chắc mấy chốc anh chàng đã trở thành “chúa Chổm” vay nợ khắp nơi. Tưởng rằng trước sự “hi sinh” của Phong, cô nàng sẽ yêu thương Phong nhất mực, nào ngờ, chẳng bỏ được cái thói lẳng lơ, ngay khi có một anh chàng “đại gia” hơn Phong, “dại gái” hơn Phong theo đuổi thì cô nàng quay ngoắt 180 độ, tuyên bố chia tay với lý do đã…hết yêu.Không chịu thua kém tên “đại gia” kia và cũng không thể để mất người yêu. Phong gọi điện về nhà nói dối thua bạc nợ 50 triệu đòi bố mẹ phải gửi tiền lên gấp nếu không muốn con “mất mạng”.Sợ hãi, bố mẹ Phong vội vã đi rút số tiền tiết kiệm suốt chục năm trời gửi xuống cho Phong trả nợ. Họ chẳng thể ngờ được rằng tiền mô hôi nước mắt của mình vất vả tích cóp bao năm lại bị thằng con “dại gái” dùng để mua xe tay ga cho “cáo”.Phần đông các bạn gái khi được hỏi đều nói rằng họ sẽ không chọn yêu một anh chàng quá “dại gái”. Đơn giản bởi vì một anh chàng không biết vun vén cho người thân mà suốt ngày chỉ lấy tiền nhà đi “cống” thiên hạ sẽ chẳng thể là một chỗ dựa tốt.Chỉ những cô nàng thích lợi dụng người khác mới chấp nhận những anh chàng “dại gái” để “kiếm lợi” cho mình. Bởi vậy, các boy hãy thận trọng, đừng dại gái quá mức để rồi chẳng được gì cho mình. Mong rằng hai câu chuyện kể trên sẽ là lời cảnh báo để các chàng biết mà tránh xa hai từ “dại gái” nhé.