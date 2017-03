Con rạch hóa thành ‘nền đất’

Nạo vét 18 tuyến kênh rạch ở quận 12 Vừa qua, UBND TP.HCM đã giao cho Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập TP.HCM lập thủ tục thực hiện dự án “Nạo vét, khơi thông dòng chảy 18 tuyến kênh rạch trên địa bàn quận 12” gồm: Bốn tuyến rạch tại phường Thạnh Lộc (Tầm Vu - Cả Bốn, Ông Học, Lò Heo, Ông Sỏi); năm tuyến rạch tại phường Thạnh Xuân (Bà The, Sâu, Tám Giáo, Sơ Rơ, Rỗng Tùng); năm tuyến rạch tại phường An Phú Đông (Sáu Sửu, Sáu Trình, Võ Đông Nhì, Tư Trang - Đất Sét, cầu Chợ) và bốn tuyến rạch tại phường Thới An (Tư Mành, Rỗng Mọi, Út Bon, Năm Lô). Ngoài ra, UBND TP.HCM vừa giao UBND quận 12 làm chủ đầu tư công trình nạo vét rạch Thợ Bột, phường Thạnh Lộc có chiều dài 850 m với kinh phí đầu tư gần 3 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.