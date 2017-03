Công an huyện đang điều tra

Mới đây, Công an huyện Nhơn Trạch và Công an tỉnh Đồng Nai có công văn gửi đến Báo cho biết: Theo kết quả xác minh ban đầu thì anh Giang đã trực tiếp chở một số người đi quậy phá chứ không phải anh chở khách rồi bị đánh vạ lây. Công an huyện Nhơn Trạch sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc, xác định thủ phạm đánh anh Giang để xử lý theo quy định.