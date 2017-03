Đọc gì trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 29-11-2015?

Tượng đài 1.500 tỉ bỏ hoang: Ngẫm xa để nghĩ về gần; Gặp gỡ mùa thu và cơ hội cho những người làm phim Việt; Đèn đỏ, đèn xanh; Loạn với các trò spam mới trên Facebook…

Chuyên đề

Xã hội mất niềm tin

Niềm tin xã hội bị lung lay, nạn phản biện tràn lan... là những hiện tượng mà PGS-TS Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam, đưa ra khi nhìn vào thực tế hiện nay.

Trong xã hội hiện đại lợi ích từ nhiều phía đang xua đẩy mọi người khiến cho mọi người chỉ còn biết tin vào chính mình và khi chỉ biết tin vào chính mình thì họ sẽ có xu hướng nghi ngờ những cái xung quanh. Từ đó nó nảy sinh ra các hành vi tự xử. Ví dụ như việc người trộm chó bị đánh chết, thậm chí người không trộm cũng bị hành hung. Việc họ hành xử như thế chưa nói đến vấn đề bản năng tính cách mà ở một góc độ khác họ mất niềm tin ở khả năng khống chế, loại trừ của pháp luật, của các cơ quan chức năng đối với loại tội phạm này.

Loạt bài Khởi nghiệp trẻ - Bài 7

Học cách lấy tiền của... nước ngoài

Thu mình trong chiếc tổ ấm hay bay ra ngoài mưa gió để tìm vùng đất mới? Câu chuyện của chàng trai Lê Giang Anh quyết định mạo hiểm rời khỏi chỗ làm ổn định để ra ngoài lập công ty làm game di động. Thành công có được chính là nhờ sự tìm tòi khai phá thị trường nước ngoài.

“Nước mắt công dân” của ông Huỳnh Văn Nén

Sáng 28-11, ông Huỳnh Văn Nén - “người tù thế kỷ” bị kết hai án giết người vừa mới được tại ngoại sau 17 năm năm tháng năm ngày ngồi tù - nhận tin đến trụ sở UBND thị trấn Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) gấp. Ông Nén chỉ được thông báo rằng các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận muốn gặp mặt chứ không hề biết giây phút quan trọng của số phận mình sắp diễn ra.

Thị dân:

Người Việt lười hơn 20 năm trước

Vừa qua, ông Ito Junichi, một CEO người Nhật viết trên Facebook: Lần đầu ông đến Việt Nam hơn 20 năm trước, ông thấy người Việt Nam cần cù, chăm chỉ như người Nhật. “Một điều có thể thấy là người Việt coi thường những người lao động chân tay. Nhiều người trẻ thích làm trong các văn phòng tiện nghi, có điều hòa…”.

Chuyên mục Góc nhỏ Sài Gòn do nhà văn LÊ VĂN NGHĨA phụ trách:

Hát với nhau - “đặc sản” của Sài Gòn?

“Hát với nhau” cũng giông giống như hát karaoke nhưng “trình” hơn. Trên màn hình, hay tập nhạc chỉ có lời và người hát phải lên sân khấu đứng nhìn xuống khán giả như ca sĩ.

Trước đây, có quán “Hát với nhau” Arnold trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà thành phần ban nhạc là những nhạc công lớn tuổi (trong đó có nhạc sĩ Y Vũ - cha đẻ bài Tôi đưa em sang sông) chơi rất hay. Đôi lúc, một vài người khách lên sân khấu, tham gia chơi kèn saxo hay đàn cùng ban nhạc.

Luật và Đời:

Tượng đài 1.500 tỉ bỏ hoang: Ngẫm xa để nghĩ về gần

Một tượng đài với nguồn vốn ngân sách 1.500 tỉ đồng bị bỏ hoang. Một tỉnh miền núi với nguồn thu ngân sách ít ỏi vận động kinh phí xây tượng đài 146 tỉ đồng. Và còn nhiều tỉnh, thành khác nữa cũng đang lăm le xin xây tượng đài với nhiều lý do viện dẫn kèm theo thoạt nghe thấy rất chính đáng, nhất là khi nó chạm vào điều thiêng liêng của quốc dân, đồng bào. Nhưng rồi ngẫm lại thì nó không hoàn toàn như vậy.

Văn hóa - Giải trí:

Gặp gỡ mùa thu và cơ hội cho những người làm phim Việt

Trong tuần tới, hai sự kiện điện ảnh cùng diễn ra đó là Liên hoan phim Việt Nam (từ ngày 1 đến 5-12 tại TP.HCM) và Gặp gỡ mùa thu (từ ngày 30-11 đến 7-12 tại TP. Đà Nẵng). Nếu LHP Việt Nam là sự kiện đã 19 mùa tổ chức của điện ảnh nhà nước thì Gặp gỡ mùa thu chỉ mới bước vào mùa thứ ba và của những nhà làm điện ảnh độc lập tổ chức. Tuy còn trẻ so với LHP Việt Nam nhưng Gặp gỡ mùa thu đã là một sự kiện được các nhà làm phim trẻ lẫn những người lâu năm trong nghề chờ đợi.

Sức khỏe:

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG:

Đèn đỏ, đèn xanh

Nếu lượng đường trong máu quá cao thì phản ứng có thể nhanh nhưng không chính xác, như người nhanh nhảu rồ ga khi đèn chưa đổi. Lâu dần thì phản ứng trở thành cường điệu, người bị tiểu đường vì thế có khuynh hướng hấp tấp với cử chỉ thái quá. Ngược lại, nếu lượng đường trong máu quá thấp thì phản ứng phải chậm chạp, đối tượng thường xuyên có lượng đường trong máu thấp hơn bình thường do đó hay bị chê vì chậm chạp ù lì, như người đợi đèn xanh rồi mới chậm rãi đeo… khẩu trang!

Công nghệ:

Loạn với các trò spam mới trên Facebook

Chỉ với một số tiền khoảng vài chục ngàn, bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng mua được các phần mềm gửi hàng loạt tin nhắn, bài viết đến các nhóm trên Facebook. Đây chính là nguyên nhân mà nạn quấy rối trên Facebook hoành hành thời gian gần đây.