Giao lưu trực tuyến về việc cấp giấy chứng nhận nhà, đất

toi mua manh datthua 65 to ban do do 9 tai ap 3 xa binh hung binh chanh tp hcm bang giay tay (la mot phan trong thua dat da co so do).sau do ubnd xa binh hung thong bao thua dat nam trong qui hoach den nay da 14 nam .toi hoi; thua dat tren da xoa qui hoach treo chua (da treo 14 nam ),toi co lam so do duoc khong thu tuc the nao? xin cam on

trung kien, 57tuoi phuong binh ihuan q7 tp h cm