Gỡ vướng thủ tục xác nhận độc thân

Cấp mới, không cần nộp lại giấy cũ Khi cá nhân yêu cầu cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn mà không nộp lại được giấy này (cũng sử dụng vào mục đích kết hôn) đã được cấp trước đây thì có hai cách xử lý như sau: • Nếu thông tin về người dự định kết hôn không thay đổi so với giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp trước đây thì UBND cấp xã cho người đó lập văn bản cam đoan về việc thất lạc, chưa sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây để kết hôn. Sau đó, UBND cấp xã cấp lại giấy này cho người có yêu cầu. • Nếu thông tin về người dự định kết hôn thay đổi so với giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây (xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người khác) thì UBND cấp xã căn cứ vào thông tin trong tờ khai và sổ cấp giấy này trước đây, có văn bản trao đổi với cơ quan kiểm tra, xác minh về việc sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp trước đây (nếu mục đích để kết hôn tại UBND cấp huyện, xã). Đối với trường hợp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đây được cấp để kết hôn với người nước ngoài ở tại nước ngoài, thì UBND cấp xã gửi văn bản (kèm theo các tài liệu có liên quan gồm: bản chụp hồ sơ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần trước và lần đề nghị cấp lại, bản chụp trang Sổ ghi việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đây) về Sở Tư pháp tổng hợp, gửi Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực để trao đổi với cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, làm rõ. Căn cứ vào kết quả xác minh nói trên, Sở Tư pháp sẽ chỉ đạo UBND cấp xã cấp lại hoặc từ chối cấp giấy này cho người có yêu cầu. (Trích Văn bản số 1007 ngày 6-7-2016 của Cục Hộ tịch,

Quốc tịch, Chứng thực) Linh động cấp xác nhận cho người đã qua nhiều nơi cư trú Nghị định 123/2015 quy định: Trước hết cá nhân có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình, nhất là đối với người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau. Trường hợp người dân khó khăn trong việc tự chứng minh về tình trạng hôn nhân (do không nhớ rõ địa chỉ, không có giấy tờ chứng minh...) thì UBND cấp xã (nơi nhận hồ sơ) có văn bản đề nghị nơi thường trú trước đây xác minh. Nếu công dân có thời gian cư trú ở nước ngoài thì cũng phải xác minh tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài (qua cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài). Tuy nhiên, bằng những cách nêu trên mà không có kết quả, Thông tư 15/2015 của Bộ Tư pháp tại Điều 4 cũng đã dự liệu và có quy định linh hoạt để xử lý: Nếu hết thời hạn mà UBND cấp xã được yêu cầu không trả lời kết quả xác minh thì cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình và phải chịu trách nhiệm về việc cam đoan không đúng sự thật. Đề nghị các sở Tư pháp chỉ đạo UBND cấp xã hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định như nêu trên. Ông NGUYỄN CÔNG KHANH, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp sáu tháng đầu năm 2016, ngày 11-7 K.PHỤNG - T.NGUYỆT