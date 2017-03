‘Kéo lê CSGT là hành vi coi thường pháp luật’

Tạm giữ hình sự tài xế kéo lê CSGT 20 m Ngày 13-12, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự tài xế Đoàn Văn Chuyên (24 tuổi, trú tại Văn Giang, Hưng Yên) để điều tra làm rõ hành vi tông và kéo lê CSGT 20 m. Chuyên được xác định là tài xế điều khiển xe tải biển số 89L-0211 đâm vào Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (chiến sĩ Đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP Hà Nội) sáng 12-12 khiến anh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Sau khi đầu thú, tài xế Chuyên khai khi thấy CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Chuyên hoảng sợ nên bỏ chạy nhằm tránh cảnh sát kiểm tra. Lúc này CSGT buộc phải bám vào đầu xe. Chuyên biết cán bộ CSGT rơi xuống đường và bị cuốn vào gầm nhưng do quá hoảng sợ nên anh ta không dám dừng xe mà tiếp tục bỏ chạy. Sau khi rời hiện trường, Chuyên điều khiển xe về hướng Văn Giang trả xe cho chủ rồi đi về. Chuyên nói thời điểm gây ra sự việc, chiếc xe tải do Chuyên điều khiển không chở hàng hóa, vật dụng gì. Về phía Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, chiều 13-12, đại diện khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực (BV Việt Đức) cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gãy ba xương sườn bên trái và bị chấn thương phần mềm. “Chúng tôi đã tiến hành mổ dẫn lưu màng phổi và nối xương sườn. Hiện tại bệnh nhân đang nằm trong phòng vô trùng, sức khỏe đang dần ổn định và được các bác sĩ tích cực theo dõi và điều trị” - vị này cho hay. Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cùng lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP Hà Nội đã đến thăm hỏi và động viên Thượng úy Đạt. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 sáng 12-12, tại ngã ba Sài Đồng - quốc lộ 5 (Long Biên, Hà Nội), Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt phát hiện ô tô tải 89L-0211 do tài xế Đoàn Văn Chuyên điều khiển va chạm giao thông với xe Toyota Vios nên ra hiệu lệnh dừng xe giải quyết. Tài xế xe tải khi thấy cảnh sát chạy đến đã rồ ga bỏ chạy, lao thẳng vào Thượng úy Đạt, kéo lê gần 20 m dưới gầm. Đến trưa cùng ngày, tài xế Chuyên đã ra Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên trình diện. TUYẾN PHAN