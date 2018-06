Nam sinh lớp 9 mất tích đầy bí ẩn

Trong 10 ngày qua, em Nguyễn Mạnh Chánh (15 tuổi, thường trú tại quận Tân Phú, TP.HCM, học sinh lớp 9 Trường THCS Võ Thanh Trang) đột nhiên mất tích nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về Chánh.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Cúc (mẹ của Chánh) cho biết: "Chiều 29-5, Chánh được cha là Nguyễn Mậu Ngọc đưa đi học thêm. Sau đó, Chánh có xin cô giáo ra ngoài để mua nước nhưng không thấy quay trở lại. Đến khi cha đến đón thì phát hiện không thấy con đâu nữa, lúc này cô giáo có kể lại là Chánh đã xin cô ra ngoài mua nước. Cũng từ ngày đó, gia đình phải gác lại công ăn việc làm để tìm con".

Hiện Chánh là học sinh lớp 9 và việc em cũng đột nhiên biến mất đã bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10 vừa qua.

Chị Nguyễn Thị Kim Hường, là dì ruột của Chánh, nhớ lại: "Chánh vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ và có thành tích học tập tương đối ổn định. Vì vậy, Chánh không hề có bất kỳ áp lực nào từ gia đình về chuyện học hành. Ngày Chánh bỏ đi, gia đình đã phát hiện ra ống heo bị vỡ và Chánh mang đi khoảng 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay gia đình không hiểu tại sao con lại bỏ đi hoặc vì một lý do nào đó mà đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về Chánh.



Hình ảnh của Chánh mới nhất. ẢNH THÁI NGUYÊN.

Theo chị Cúc, từ ngày Chánh bỏ đi, cả 8 người trong gia đình đều thay phiên nhau đi tìm con. Không biết bao nhiêu con đường, ngõ hẻm, tiệm game gia đình đã tìm kiếm nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Sau 24 giờ không tìm thấy Chánh, gia đình Chánh đã đến Công an phường Tân Qúy (quận Tân Phú) để trình báo.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an phường Tân Qúy cho biết đơn vị đang tìm kiếm Chánh như trình báo của gia đình. "Hiện tại chúng tôi đã rà soát tất cả mối quan hệ của cháu mất tích, đồng thời cũng chuyển thông tin đến Đội Cảnh sát hình sự công an quận để mở rộng phạm vi tìm kiếm", đại diện công an phường thông tin.

Em Nguyễn Mậu Chánh có chiều cao khoảng 1m65, người hơi mập, tóc ngắn, màu đen, đeo kính cận màu nâu đen, có 1 nốt ruồi nhỏ trên má bên phải dưới mắt, mặc áo thun đỏ có cổ, quần lửng màu đen.

Bạn đọc nếu có ai biết được thông tin của Chánh xin thông báo cho gia đình qua điện thoại: 0919 050 678 (Chị Cúc, mẹ Chánh) 0917 310 507 (Chị Hương, Dì Chánh).

Hoặc số đường dây nóng của báo Pháp Luật TP.HCM

: