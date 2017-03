Sang tên xe phải thật dễ!

Không nên nhờ người khác đứng tên giùm Gửi thư đến Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc thanhthien2000@... nêu thắc mắc: “Bốn năm trước, tôi có mua chiếc xe máy và nhờ người anh kết nghĩa đứng tên nhưng không may sau một năm người anh này qua đời. Khi tôi đi làm giấy mua bán xe thì công chứng viên yêu cầu tôi phải được sự đồng ý bằng văn bản của những người thừa kế của người đứng tên xe. Do các anh chị em của người chết ở nhiều nơi nên đến giờ tôi vẫn chưa làm xong thủ tục. Có cách nào đơn giản hơn không?”. Ông Phan Văn Cheo, Chủ tịch Hội Công chứng TP.HCM, trả lời: Có thể trên thực tế có việc đứng tên giùm như bạn trình bày nhưng pháp luật chỉ thừa nhận người đứng tên trên giấy đăng ký xe là chủ sở hữu xe hợp pháp. Nếu người đứng tên xe qua đời không có di chúc thì chiếc xe đó thuộc sở hữu của những người thừa kế theo pháp luật của người chết. Những người thừa kế này (hàng thứ nhất gồm có: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; hàng thứ hai được hưởng nếu hàng thứ nhất không còn ai gồm có: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột… của người chết) phải đến các cơ quan công chứng lập văn bản khai nhận di sản. Tiếp nữa, những người đồng thừa kế có thể đi công chứng hợp đồng ủy quyền cho một người được thay mặt họ làm hợp đồng chuyển nhượng xe. Sau khi làm xong hợp đồng mua bán xe thì người mua mới có thể nộp hồ sơ sang tên xe tại công an cấp huyện. Các thủ tục này hoàn toàn phù hợp với các quy định chung của Bộ luật Dân sự và không ai có thể làm khác hơn. Theo ghi nhận của chúng tôi, bên cạnh việc nhờ người khác đứng tên giùm thì có khoảng 30% trường hợp mua xe bằng giấy ủy quyền. Có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau nhưng rõ ràng cách thức mua xe như thế không đúng quy định, chứa đựng nhiều rủi ro nên mọi người không nên làm. Dễ thấy nhất là khi người đứng tên xe qua đời thì người mua phải đối mặt với nhiều thủ tục phức tạp hơn rất nhiều lần so với việc trực tiếp đứng tên xe hoặc sang tên ngay sau khi mua. T.TÂM ghi Được đến xã nếu chưa có tổ chức công chứng Tại Công văn số 4697 ngày 7-6-2012, Bộ Tư pháp hướng dẫn: Theo quy định của Bộ luật Dân sự, việc bán, tặng, cho xe của cá nhân là một giao dịch dân sự. Do đó, giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân là hợp đồng dân sự và được chứng nhận tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp huyện đối với hợp đồng giao dịch có giá trị dưới 50 triệu đồng. Xuất phát từ tình hình thực tiễn và để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, việc chứng thực hoặc công chứng giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân có thể vận dụng thực hiện theo Thông tư 03/2008 của Bộ Tư pháp. Theo đó, thẩm quyền chứng thực giấy tờ này có thể được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã đối với những huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng. BÌNH MINH