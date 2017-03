Tính thuế môn bài

Việc tăng thuế này có đúng không? Trần Ngọc Trong (148/2 Thoại Ngọc Hầu, Mỹ Long, Long Xuyên)

Luật sư Đặng Ngọc Châu trả lời: Theo Công văn 5280 ngày 28-12-2009 của Tổng cục Thuế, thống nhất giữ nguyên bậc môn bài đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã được xếp bậc trong năm 2009. Đối với những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh và những hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh mới (trong năm 2010) thì cục thuế địa phương sẽ căn cứ quy định và tình hình thực tế địa phương mình để xác định mức thuế môn bài năm 2010 cho phù hợp.

Nếu việc kinh doanh của ông không có biến động lớn và ông đã được xếp bậc môn bài năm 2009 thì việc tăng thuế như trên là không đúng quy định.

2. Lãi suất cho vay

Có nhiều người muốn vay tiền tôi để làm ăn và đồng ý trả lãi cao cho tôi. Tuy nhiên, khi mang mức lãi suất này cho người khác vay thì họ không chấp thuận với lý do tôi cho vay nặng lãi. Xin cho biết tiền lãi bao nhiêu là nặng và pháp luật xử lý tội này ra sao?

Lê KN (9 An Bình, quận 5, TP.HCM)

Luật sư Vương Thị Hẹn trả lời: Theo Điều 476 Bộ luật Dân sự, lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng. Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Theo Điều 163 Bộ luật Hình sự, người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ 10 lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột thì bị phạt tiền từ một lần đến 10 lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm. Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Ông có thể tham khảo quy định nêu trên để điều chỉnh mức lãi suất cho vay phù hợp.

Đ.LIÊN ghi