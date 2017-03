Anh em bị truy tố cùng vụ án, xin tạm giam chung buồng được không?

Tôi và gia đình đang rất lo lắng cho đứa nhỏ vì nó mới 19 tuổi. Tâm lý nó không ổn định, trước đây có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm. Nay VKS đã có cáo trạng truy tố, giờ chỉ còn chờ tòa án đưa ra xét xử. Vậy theo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, anh em nó muốn xin được tạm giam chung một buồng thì có được không?

Ông NGUYỄN VĂN THÁI, ngụ quận 6, TP.HCM

Luật sư LÊ NGỌC PHỤNG (Đoàn Luật sư TP.HCM, ảnh) trả lời:





Trường hợp này không thể tạm giam chung được bởi khoản 2 Điều 18 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 đã quy định rất rõ: “Không giam giữ chung buồng những người trong cùng một vụ án đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử”. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng thông cung; bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bị can, bị cáo (tránh trường hợp thủ tiêu…). Trong trường hợp bị can, bị cáo có vấn đề về sức khỏe, tâm sinh lý thì bị can, bị cáo hoặc người thân có thể đề nghị trại tạm giam theo dõi, chăm sóc sức khỏe, tâm sinh lý… hoặc đề nghị trại tạm giam chuyển bị can, bị cáo đến một cơ sở y tế để điều trị.