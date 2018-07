Tôi tố cáo ra công an, công an điều tra và tìm ra thủ phạm là con trai tôi đã lấy trộm số tiền trên. Công an đã khởi tố con tôi về hành vi trộm cắp tài sản. Tôi xin hỏi, giờ tôi rút đơn tố cáo thì con tôi có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?



Bạn đọc Phan Thanh (Quận Thủ Đức, TP.HCM)

Luật sư Cao Ngọc Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 155 BLTTHS 2015 quy định chỉ được khởi tố vụ án hình sự về một số tội cụ thể khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết. Chẳng hạn như tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, tội hiếp dâm, tội cưỡng dâm, tội làm nhục người khác, tội vu khống…

Người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ; trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Trường hợp anh hàng xóm của bạn đánh người, sau đó được người bị hại rút đơn thì thuộc trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại nên khi có yêu cầu rút đơn vụ án phải được đình chỉ. Còn con của bạn lấy trộm tiền thì không thuộc trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại nên bạn có rút đơn thì con bạn vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng được xem xét tình tiết giảm nhẹ.