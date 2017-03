Trắng tay vì đầu tư tài chính kiểu ‘rỉ tai’

Luật gia VƯƠNG CÔNG ĐỨC, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đức&Partners: 3 dấu hiệu lừa đảo điển hình Hiện nay tình trạng mô hình kinh doanh trên mạng trực tuyến, trong đó có đầu tư tài chính đang rất phổ biến tại Việt Nam. Tại các nước phát triển, do hành lang pháp lý chặt chẽ, khả năng kiểm soát hệ thống mạng Internet của các cơ quan bảo vệ pháp luật khá tốt nên hoạt động của loại hình kinh doanh này tương đối lành mạnh, dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra các vụ lừa đảo. Tại Việt Nam, tuyệt đại đa số trường hợp kinh doanh đầu tư tài chính qua mạng Internet đều không lành mạnh và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia. Nguyên nhân cơ bản có thể là: Thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ; người tham gia thiếu kinh nghiệm và sự cảnh giác; các hành vi lừa đảo không được cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra đầy đủ, xử lý nghiêm minh đối với tội phạm lợi dụng công nghệ. Một số dấu hiệu lừa đảo điển hình của hoạt động đầu tư tài chính qua mạng cần lưu ý là: 1. Không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 2. Tỉ suất lợi nhuận cao hơn bất thường - gấp vài lần thậm chí hàng chục lần so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng; 3. Nhận tiền đầu tư của người tham gia nhưng không cung cấp hóa đơn hay biên lai được đăng ký tại cơ quan thuế. Trong trường hợp bị lừa đảo, nạn nhân cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, kèm theo toàn bộ hồ sơ, chứng cứ có liên quan. Nhất là các biên lai nhận tiền dù có hình thức không hợp lệ nhưng cũng có thể làm bằng chứng.Nói thật, khả năng khắc phục hậu quả dường như rất khó vì những kẻ lừa đảo phần lớn không có việc làm, không thu nhập ổn định, thậm chí chính họ cũng là nạn nhân của nhóm lừa đảo khác có năng lực tinh vi hơn hoặc ở nước ngoài.