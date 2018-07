Bạn biết gì về 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay?

Tốc độ đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh chóng, kéo theo đó, các cao ốc chọc trời nối tiếp nhau mọc lên ở các thành phố lớn Việt Nam. Danh sách 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam có thể tiếp tục xáo trộn thời gian tới với những kỷ lục mới được thiết lập.



1. The Landmark 81

The Landmark 81 có độ cao 461.2 m - là một tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam và thứ 17 trên thế giới, vượt qua chiều cao của tòa tháp đôi đó là Petronas Malaysia và tòa tháp Willis Tower tại Mỹ. Landmark 81 cũng đang giữ kỷ lục là tòa nhà xanh lớn nhất Việt Nam.

Đây cũng là trái tim của Khu phức hợp Vinhomes Central Park tại TP.HCM trong tương lai với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát thuộc Vingroup làm chủ đầu tư vừa được khánh thành vào ngày 26-7-2018 vừa qua.

Landmark 81 có 81 tầng nổi và 3 tầng hầm; tổng diện tích sàn là 241.000 m2.



Landmark 81 là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: ĐÀO TRANG



2. Keangnam Hanoi Landmark Tower

Đây là toà nhà cao nhất Việt Nam từ năm 2010 đến tháng 2-2018 với chiều cao 336 m.

Keangnam Hanoi Landmark Tower là một khu phức hợp khách sạn-văn phòng-căn hộ-trung tâm thương mại tại đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Tòa nhà này được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Keangnam có trụ sở chính tại Dongdaemun-gu, Seoul của Hàn Quốc. Keangnam Landmark Tower được bàn giao từ 20-3-2011 và đến cuối tháng 12 - 2011 đã có 780 hộ chuyển vào sinh sống.

Tòa nhà này có 72 tầng nổi, 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn 300.000 m2.



Keangnam Hanoi Landmark Tower từng là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Ảnh: Zing.vn

3. Lotte Center Hà Nội

Đây là tòa nhà chọc trời cao thứ 3 tại Việt Nam, cao thứ 2 Hà Nội với chiều cao 267m, gồm 65 tầng.

Lotte Center Hà Nội bao gồm khu văn phòng, giải trí, trung tâm mua sắm và một trung tâm hội nghị cao cấp tại đường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Chủ đầu tư của dự án này là Tập đoàn Lotte Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư là 400.000 USD, được khánh thành vào năm 2014.

Lotte Center Hà Nội có 67 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn là 247.000 m2.



Lotte Center Hà Nội là dự án của Tập đoàn Lotte Hàn Quốc. Ảnh: Zing.vn

4. Bitexco Financial Tower

Tọa lạc tại quận 1, đây từng là biểu tượng của TP.HCM trong nhiều năm với chiều cao 262 m.

Tổng vốn đầu tư tòa nhà này ước tính khoảng 400 triệu đôla Mỹ, do một tập đoàn đầu tư của Việt Nam là Bitexco Group, đơn vị chủ đầu tư các dự án Bitexco Office Building, The Manor Hà Nội, The Manor Thành phố Hồ Chí Minh và The Garden có trụ sở tại Hà Nội. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 31/10/2010.

Bitexco Financial Tower có 68 tầng nổi, 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn là 119.000 m2.



Bitexco Financial Tower là biểu tượng của TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Zing.vn

5. Vietcombank Tower

Với chiều cao 206m, tọa lạc tại số 5 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, cao ốc văn phòng Vietcombank Tower sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, khu vực tập trung đầu mối giao lưu các quan hệ hợp tác kinh doanh, tham quan du lịch và hoạt động thương mại với người nước ngoài.

Dự án do công ty LD TNHH Vietcombank - Bonday - Benthanh làm chủ đầu tư với 3 đối tác liên doanh là: Vietcombank, tập đoàn đầu tư Bonday (Hong Kong) và công ty CP DV TM TP.HCM (Setracorp) với tổng vốn đầu tư 55 triệu USD. Được khởi công vào cuối tháng 10-2013, công trình Vietcombank Tower hoàn thành vào tháng 3-2015. Đến tháng 6-2015 Bộ Xây dựng, Cục cảnh sát PCCC và Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã nghiệm thu và chấp thuận cho đưa vào sử dụng.

Tòa nhà có 40 tầng nổi, 4 tầng hầm với tổng diện tích sàn 3,232m2.



Vietcombank Tower sở hữu vị trí đắc địa. Ảnh: Zing.vn

6. Saigon One Tower

Saigon One Tower (tên cũ: Saigon M&C Tower) là tòa nhà cao tầng đang được xây dựng tại Q1, TP. Hồ Chí Minh với chiều cao 195.3m. Tuy nhiên, hiện công trình này đang đình trệ thi công gần năm năm (tính đến tháng 6-2016) dù đã hoàn thành trên 80% hạng mục.

Dự kiến ban đầu, Saigon One Tower sẽ hoàn thành trong năm 2011 - cùng với Tòa nhà Saigon Times Square - là những công trình tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C (Sài Gòn M&C) làm chủ đầu tư, có tổng vốn lên tới 256 triệu USD.

Saigon One Tower có 42 tầng với tổng diện tích sàn 6.800 m2.



Saigon One Tower hiện đang đình trệ thi công. Ảnh: Zing.vn

7. Discovery Complex

Chung cư Discovery Complex cùng với tòa nhà Keangnam và tòa nhà Lotte Tower được gọi là 3 gã khổng lồ ở Hà Nội với chiều cao 195m. Chung cư tọa lạc nằm trên trục đường chính Cầu Giấy và đường nhánh phố Chùa Hà, phía tây TP.Hà Nội.

Đây được hy vọng sẽ tạo thành “điểm nhấn của quận Cầu Giấy”. Dự án này do Công ty CP Đầu tư TMDV Cầu Giấy (thành viên của Kinh Đô TCI Group) đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD và được hoàn thành trong năm 2018.

Chung cư có 54 tầng nổi, 5 tầng hầm với tổng diện tích sàn là 10.500 m2.



Discovery Complex được kỳ vọng là "điểm nhấn" của Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Zing.vn

8. Saigon Center 2

Saigon Center 2 tọa lạc tại Q1, TP. Hồ Chí Minh với chiều cao 193.7m.

Tòa nhà này đang được xây dựng. Giai đoạn 1 đã hoàn tất. Giai đoạn 2 đã hoàn tất. Phức hợp này sẽ gồm 3 tòa nhà. Tòa nhà giai đoạn 1 đang sử dụng. Tòa nhà mới cao 193m, gồm 39 tầng và 4 tầng hầm. Năm 2016, khối đế của tòa nhà cũ đã được cải tạo lại cho đồng bộ với tòa số 2 lúc đó đang xây. Tòa nhà số 2 hoàn thành vào năm 2017.

Đây là một khu phức hợp cao ốc do Công ty Keppel Land Watco I đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 160 triệu USD. Tòa nhà có 45 tầng với tổng diện tích sàn 13.000 m2.



Saigon Center 2 đang được tiến hành xây dựng. Ảnh: Zing.vn

9. Hanoi Landmark 51

Hanoi Landmark 51 tọa lạc tại vị trí chiến lược của quận Hà Đông, ngay tại ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương, nơi gắn liền với những con đường huyết mạch đi vào trung tâm thành phố Hà Nội như Vạn Phúc, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi,… với chiều cao 180m.

Không đơn thuần là tòa nhà chọc trời cao tới 51 tầng được xây dựng theo phong cách Singapore, Hanoi landmark 51 còn tích hợp được nhiều tiện ích hiện đại, đẳng cấp nhưng cũng rất phù hợp với nhu cầu của người Việt, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ. Đây là dự án do Công ty Sông Đà 1.01 và Vinafor làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư không được công bố, được hoàn thành vào năm 2017.

Hanoi Landmark 51 có 51 tầng nổi, 4 tầng hầm với tổng diện tích sàn là 103.000 m2.



Hanoi Landmark 51 tích hợp nhiều tiện ích hiện đại. Ảnh: Zing.vn

10. Diamond Flower Tower

Tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp Diamond Flower Tower là công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 5.359 m2, tọa lạc tại ngã tư đường Lê Văn Lương giao đường Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính với chiều cao 177m.

Tòa nhà Diamond Flower Tower được hoàn thành năm 2015, có trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, phòng Gym, Spa, nhà trẻ,… đặt tại tầng 1 đến tầng 5 với nhiều gian hàng của các thương hiệu lớn, các quán café, nhà hàng sang trọng. Từ tầng 16 đến tầng 36 là khu căn hộ cao cấp với 228 căn hộ có diện tích từ 120m2 đến 585 m2 để ở và cho thuê sẽ mang đến mọi tiện lợi nhất cho cán bộ và khách hàng đến công tác giao dịch, nghỉ ngơi tại đây.



Diamond Flower Tower đứng vị thứ cuối trong top 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam. Ảnh: Zing.vn

Đây là dự án do Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà ở số 6 Hà Nội – HANDICO 6. Tòa nhà có 36 tầng nổi và 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn 5.400 m2.