Cư dân The Everrich 1 cầu cứu Bí thư Đinh La Thăng

Chung cư The Everrich 1 nằm ở đường Ba Tháng Hai, quận 11, TP.HCM và do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư. Đại diện 350 cư dân đang sống ở chung cư The Everrich 1 đã có đơn phản ánh gửi đến Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM.

Theo cư dân, vào tháng 6 – 2006, Phát Đạt đã chào bán căn hộ chung cư cao cấp The Everrich 1 cùng lời quảng cáo về rất nhiều tiện ích kèm theo gồm hồ bơi, spa, gym, phòng sinh hoạt cộng đồng….

“Tuy nhiên, kể từ khi bàn giao căn hộ cho cư dân vào ở, phần lớn các tiện ích của chung cư đã không được chủ đầu tư thực hiện như đã cam kết”, cư dân Đặng Văn Cường cho biết.



Đơn phản ánh của cư dân The Everrich I gửi Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng

Hồi tháng 5 – 2016, cư dân phát hiện Công ty Phát Đạt không công khai quỹ bảo trì chung cư. “Chúng tôi ước tính quỹ bảo trì gần 20 tỉ nhưng Phát Đạt mới chuyển cho cư dân 8,36 tỉ đồng. Phát Đạt còn tùy tiện thay đổi công năng của phòng gym khi cho thuê làm văn phòng, tiện ích của hồ bơi bị lấn chiếm, chuyển nhà sinh hoạt cộng đồng từ tầng 6 xuống tầng hầm”, ông Cường cho biết thêm.



Những cư dân tại chung cư The Everich 1 khẳng định, đã gửi phản ánh đến Phát Đạt nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quang Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, Phát Đạt có nhận được phản ánh của cư dân. Tuy nhiên, chỉ có một nhóm cư nhỏ cư dân mới chuyển đến đây sinh sống chứ không phải đại diện cho tất cả 350 cư dân của The Everrich I.

“Quỹ bảo trì ở chung cư The Everrich 1 chỉ hơn 18 tỉ. Chúng tôi đã chuyển cho cư dân 8,36 tỉ. Do Ban quản trị chưa có nhu cầu dùng tiền nên chúng tôi giữ giùm. Hơn nữa, chúng tôi chưa bán hết căn hộ tại chung cư The Everrich 1 và nhiều hộ dân cũng chưa đóng phí bảo trì”, ông Vũ nói.

Phó Tổng giám đốc Đầu tư của Phát Đạt khẳng định, The Everrich 1 là sản phẩm đầu tay của công ty nên Phát Đạt rất chăm chút và tạo ra môi trường sống an lành cho cư dân. Các tiện ích của chung cư đều có nhưng cư dân ít dùng nên phải chuyển mục đích sử dụng.

“Đó là những tài sản đứng tên Phát Đạt. Chúng tôi ưu tiên cho cư dân trong The Everrich 1 thuê mở quán cà phê, phòng gym nhưng không ai làm. Do đó, chúng tôi mới cho đơn vị bên ngoài thuê”, ông Vũ nói.

Về việc nhà sinh hoạt cộng đồng từ tầng 6 chuyển xuống tầng hầm, ông Vũ nói trong thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công và giấy phép xây dựng đều thể hiện rõ nhà sinh hoạt cộng đồng ở tầng hầm.

Dự kiến, ngày mai (8 – 1) chung cư The Everrich 1 sẽ họp bầu Ban quản trị mới. Sau khi Ban quản trị được UBND quận 11 ra quyết định công nhận, Phát Đạt sẽ chuyển số tiền còn lại của quỹ bảo trì cho cư dân.