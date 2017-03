Chuyển ‘khu đất vàng’ nhiều tranh cãi thành công viên

Tháng 11-2011, Tập đoàn Rạng Đông (sở hữu sân golf Sea Link, sân golf Phan Thiết và đang đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết) trúng đấu giá khu đất này (được xem là “khu đất vàng” vì có bốn mặt tiền) và đã nộp 130 tỉ đồng vào ngân sách. Theo quy hoạch, Tập đoàn Rạng Đông sẽ xây dựng trung tâm thương mại với kinh phí hơn 1.300 tỉ đồng và một cao ốc 10 tầng. Tuy nhiên, sau đó khu đất này lại bị bỏ hoang hơn ba năm.

Theo giải thích của Tập đoàn Rạng Đông, trong quá trình lập quy hoạch chi tiết có một số nội dung thay đổi so với chứng chỉ quy hoạch xây dựng ban đầu. Do đó, tập đoàn đã đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho phù hợp với quy hoạch. Mặt khác, cuối năm 2013, Siêu thị Lotte Mart gần đó bước vào hoạt động nên đã ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ tại Phan Thiết. Do đó trong năm 2014, Tập đoàn Rạng Đông đã có văn bản xin trả lại đất.

UBND tỉnh Bình Thuận nhận định việc chuyển chức năng khu đất trên thành công viên cây xanh tập trung là cần thiết nhằm phục vụ cho các sinh hoạt cộng đồng của nhân dân, góp phần bổ sung chỉ tiêu về diện tích công viên cây xanh của TP Phan Thiết. Công viên này (dự kiến đặt tên là Công viên Võ Văn Kiệt) chủ yếu trồng cỏ lá gừng, cây xanh tán lớn, đường dạo, sân chơi trẻ em, sân tập thể dục, không gian dã ngoại... Nếu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương này, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ trích ngân sách trả lại cho Rạng Đông 130 tỉ đồng.