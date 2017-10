‘Mếu’ vì lỡ mua đất đã thế chấp ngân hàng

Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa vừa công bố danh sách 52 dự án đầu tư xây dựng nhà ở (còn gọi là dự án bất động sản - BĐS) đã thế chấp ngân hàng tính đến đầu tháng 10-2017, trong đó phần lớn tập trung tại TP Nha Trang. Trước đó, qua kiểm tra của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hàng loạt sai phạm của nhiều dự án đã lộ diện.



Bán đất rồi… “mất dạng”

Sai phạm phổ biến là mặc dù dự án đang thế chấp ngân hàng nhưng vẫn được giao dịch, mua bán trên thị trường. Có nhiều dự án chưa được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện hình thành nhà ở trong tương lai, chưa được xác nhận được phép huy động vốn.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn giao công an tỉnh, UBND TP Nha Trang thụ lý giải quyết đơn tố cáo khẩn cấp của một số tập thể, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thiên Nhân II làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo công an tỉnh triệu tập chủ đầu tư dự án trên. Nếu chủ đầu tư không chấp hành, cần có biện pháp ngăn chặn chủ đầu tư tẩu tán tài sản hoặc bỏ trốn.

Theo Sở Xây dựng, dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang chưa được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện hình thành nhà ở trong tương lai, chưa được xác nhận được phép huy động vốn. Dự án này cũng không được phân lô, bán nền mà phải xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, xây nhà trên đất. Thế nhưng kết quả xác minh của các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho thấy Công ty Thiên Nhân II đã bán đất bằng hình thức “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” với người mua. Nghiêm trọng hơn, công ty này còn bán một lô đất cho nhiều người và có nhiều trường hợp như vậy.



Nhiều lô đất tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang đã thế chấp ngân hàng nhưng chủ đầu tư vẫn bán cho nhiều người. Trong ảnh: Người mua dựng bảng thông báo lô đất đã “hợp đồng góp vốn” với chủ dự án. Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, công ty này đã thế chấp 40 lô đất biệt thự tại dự án để vay vốn ngân hàng. Dù đã nhận đủ tiền của người mua đất nhiều năm nay nhưng doanh nghiệp này không làm thủ tục giải chấp. Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định việc chuyển nhượng đất nền, huy động vốn bằng hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án Ocean View là vi phạm.



Cũng theo Sở Xây dựng, khi Sở yêu cầu báo cáo về tình trạng thế chấp của dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, Công ty Thiên Nhân II không chấp hành, không cung cấp thông tin. Sở Xây dựng đã gửi văn bản đến địa chỉ giao dịch của công ty này tại số 28 Vân Đồn, TP Nha Trang nhưng bị bưu điện trả lại do không có người nhận. Văn phòng giao dịch của công ty này đã chuyển đi nhưng không để lại địa chỉ. Sở Xây dựng gửi công văn đến địa chỉ liên hệ của người đại diện theo pháp luật của công ty tại TP.HCM nhưng cũng không có phản hồi.

52 là số dự án BĐS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang thế chấp tại các ngân hàng tính đến đầu tháng 10-2017, theo công bố trên trang thông tin điện tử của Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa. Các dự án này tập trung nhiều nhất tại TP Nha Trang. Trong số đó có nhiều dự án lớn như khu đô thị Mỹ Gia, khu đô thị ven sông Tắc, khu biệt thự - du lịch sinh thái Vĩnh Trung, khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, khu công viên văn hóa - biệt thự Hòn Một, khu biệt thự biển - dịch vụ du lịch Anh Nguyễn, khu đô thị nghỉ dưỡng Lotus Cam Ranh…

Nhộn nhịp bán đất đã thế chấp

Một văn bản do ông Trần Quang Bửu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ký gửi UBND tỉnh mới đây cũng cho biết qua kiểm tra sở này đã phát hiện nhiều dự án đang thế chấp có dấu hiệu đang thực hiện giao dịch mua bán, sang nhượng.

Dự án khu dân cư cồn Tân Lập do liên danh Công ty CP Sông Đà Nha Trang và Công ty CP Sông Đà-Thăng Long làm chủ đầu tư đang thế chấp nhiều ô đất. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án đã ký hợp đồng mua bán 91 lô nhà liền kề, biệt thự tại các ô đất đã thế chấp với hình thức hợp đồng ba bên gồm chủ đầu tư, khách hàng và HD Bank. Ngoài ra, chủ đầu tư còn ký hợp đồng góp vốn với khách hàng đối với 91 lô đất nền liền kề, biệt thự còn lại của dự án.

Lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định dự án này chưa được Sở xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chưa được phép huy động vốn.

Tương tự, dự án khu đô thị mới Nam Sông Cái tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh do Công ty TNHH Minh Phát làm chủ đầu tư cũng chưa được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, chủ đầu tư báo cáo đã bán 102 lô. Theo Sở Xây dựng, chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh BĐS.

Trước đó, chủ đầu tư dự án gói 7A, khu đô thị Mỹ Gia là Công ty TNHH Đầu tư nhà An Khánh cũng thừa nhận việc huy động vốn, nhận tiền đặt cọc giữ chỗ của khách hàng không phù hợp với quy định pháp luật.

Gần đây nhất, dự án chung cư Napoleon Caste 1 do Công ty TNHH Cat Tiger Khareal làm chủ đầu tư đang thế chấp ngân hàng, chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định nhưng đã rao bán trên nhiều sàn BĐS trực tuyến.

Nhiều rủi ro

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, một cán bộ Sở Xây dựng nhận định tình trạng nhiều dự án BĐS đang thế chấp ngân hàng nhưng vẫn mua bán, sang nhượng đã gây ra nhiều rủi ro đối với người mua, làm rối loạn thị trường BĐS. Nhiều người mua nhà ở hình thành trong tương lai tại các dự án cũng tỏ ra rất lo lắng, cho rằng họ rất dễ bị mắc cái bẫy này.

Mới đây, Hội Môi giới BĐS Khánh Hòa đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, xử phạt, có biện pháp mạnh, triệt để hơn nữa đối với các chủ đầu tư, sàn giao dịch BĐS vi phạm pháp luật. Theo Hội Môi giới BĐS Khánh Hòa, gần đây tại TP Nha Trang, các công ty mới thành lập hoạt động về lĩnh vực môi giới BĐS rất nhiều, trong đó có những công ty không thành lập sàn giao dịch. Đây là tác nhân chính gây nên tình trạng đa cấp BĐS, hoạt động không tuân thủ pháp luật.