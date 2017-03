Mua bảo hiểm nứt, lún cho nhà cổ khi làm bờ kè sông Hoài

(PL)- Dự án kè sông Hoài (TP Hội An) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với chiều dài 780 m (từ chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam), có tổng mức đầu tư gần 150 tỉ đồng từ nguồn ngân sách hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo phản ánh của người dân, từ giữa tháng 11-2015, dự án triển khai thi công thì nhiều ngôi nhà cổ ở đây bắt đầu xuất hiện các vết nứt, chạy loang lổ giữa nền và bờ tường. “Qua nhiều năm sử dụng, nhà cổ vốn đã yếu nên khi bị tác động càng trở nên nguy hiểm hơn. Chúng tôi đã báo lên chính quyền để giúp đỡ, sớm gia cố, chống đỡ cho nhà cổ” - chủ một nhà cổ cho biết.





Công trình bờ kè sông Hoài đang được thi công. Ảnh: LT

Dù lo lắng trước việc lún, nứt nhưng nhiều người vẫn ủng hộ việc thi công kè sông Hoài. Anh Nguyễn Trường Thái Kha - chủ ngôi nhà cổ trên đường Bạch Đằng cho biết: “Đất và nền đường Bạch Đằng rất yếu, từng xảy ra sụt lún nên cần phải xây kè, nếu không sông Hoài nuốt hết đường. Nhưng phải thi công làm sao đừng tác động đến nhà cổ và phá vỡ cảnh quan đôi bờ sông Hoài”.

Theo UBND TP Hội An, việc nứt, lún khi thi công đã được tính toán kỹ trước khi bắt tay thực hiện. Các ngành chức năng cũng đã khảo sát tất cả ngôi nhà, thực hiện bảo hiểm nguyên trạng và triển khai chống đỡ, gia cố. Phương pháp thi công được nhà thầu áp dụng là dùng búa rung, kết hợp ép cọc bê tông bằng thủy lực. Thi công xong đoạn kè nào sẽ xử lý cuốn chiếu đoạn đó.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết: “TP đã mua bảo hiểm cho những ngôi nhà cổ bị ảnh hưởng, thành lập tổ giám sát theo dõi việc thi công. Mục đích của dự án này là bảo vệ phố cổ, bảo vệ sự ổn định lâu dài của Hội An và khi dự án này hoàn thành chắc chắn phố cổ Hội An sẽ được bảo vệ tốt hơn, phục vụ du lịch tốt hơn”.