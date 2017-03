Cần Giờ xây dựng 25 tuyến kè bảo vệ các khu dân cư

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm vừa ký văn bản gửi Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và UBND huyện Cần Giờ về việc xây 25 tuyến kè bảo vệ các khu dân cư ở huyện Cần Giờ.

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận đầu tư 25 công trình xây dựng kè chống sạt lở bờ sông theo đề xuất của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn và UBND huyện Cần Giờ.

Đối với 7 tuyến kè bảo vệ các khu dân cư giai đoạn 2016 – 2018, UBND TP.HCM giao UBND huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư khẩn trương triển khai hồ sơ thủ tục xử lý cấp bách các vị trí sạt lở tại 7 tuyến kè.

Bảy tuyến kè trên nằm ở các xã An Thới Đông: kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Hòa. Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Nghĩa, đoạn từ Cầu An Nghĩa đến rạch Nhánh. Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Nghĩa, đoạn từ rạch Nhánh đến ngã ba sông Lòng Tàu.



Nhiều khu dân cư ở Cần Giờ đang bị ảnh hưởng bởi triều cường

Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Hòa, từ kè Bà Tổng đến ngã ba sông Soài Rạp. Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ven sông Soài Rạp, đoạn từ rạch Bà Tổng đến rạch Giông. Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp rạch Lá và kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp An Bình, từ ngã ba rạch Giông đến kênh Ngay.



UBND huyện Cần Giờ phải gửi hồ sơ để Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thẩm định dự án đầu tư đảm bảo đúng quy định hiện hành, sẵn sàng xây dựng các công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả phòng chống sạt lở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực.

Đối với 18 tuyến kè còn lại, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải và UBND huyện Cần Giờ kiểm tra, khảo sát thực tế để xây dựng quy mô, nhu cầu ưu tiên, tham mưu cho UBND TP.HCM xem xét, giải quyết trong thời gian tiếp theo.

Giao UBND huyện Cần Giờ phối hợp với các sở ngành nghiên cứu, khảo sát kỹ phương án thiết kế xây dựng, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện công trình đảm bảo hiệu quả, chất lượng ổn định đối với các tuyến kè tại các khu vực sông lớn ở huyện Cần Giờ.

Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn được giao nghiên cứu, tham mưu để UBND TP.HCM chỉ đạo UBND huyện Cần Giờ sớm triển khai các dự án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách cho UBND huyện Cần Giờ thực hiện công trình. Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ thực hiện thủ tục đầu tư công trình đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai, UBND TP.HCM giao UBND huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm kiểm tra và chủ động thực hiện các biện pháp xử lý cấp bách các vị trí xung yếu, phòng chống sạt lở, triều cường theo phương châm bốn tại chỗ. Tuyệt đối không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân huyện Cần Giờ.