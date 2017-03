Siết quản lý các công trình đang xây dựng ở TP.HCM

Phó Bí thư nhấn mạnh các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị quản lý công trình xây dựng, UBND các quận/huyện phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về xây dựng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trên công trường xây dựng đang thi công. Đồng thời, phản ánh kịp thời những bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng công trình xây dựng; đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật về xây dựng.

Ông Tất Thành Cang cũng yêu cầu UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra các đơn vị thi công, nhà thầu xây dựng, người dân về thực hiện pháp luật trong xây dựng, quản lý an toàn lao động tại các công trình xây dựng đang thi công cũng như quản lý trật tự đô thị khu vực chung quanh. Tăng cường tiền kiểm, hậu kiểm công trình xây dựng. Đồng thời, hướng dẫn UBND các quận/huyện tăng cường kiểm tra sự tuân thủ các quy định về an toàn lao động, quản lý chất lượng công trình xây dựng; tăng cường giáo dục cán bộ, thanh tra viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; phối hợp UBND quận/huyện xử lý các hành vi vi phạm về an toàn lao động tại các công trình xây dựng đang thi công. Đối với UBND các quận/huyện, Phó Bí thư đề nghị tiếp tục kiểm tra các công trình xây dựng đang thi công trên địa bàn; tránh gây nguy hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân và người lao động.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP.HCM vẫn còn tình trạng các công trình xây dựng đang thi công để xảy ra tai nạn. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, an toàn lao động, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị còn chưa thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng tính mạng, tài sản người dân.

• “Chiếc xe cẩu được đưa vào công trình để thử tĩnh cọc, trong khi hạ tải thì gặp sự cố kỹ thuật nên bị lật, làm cần cẩu đổ sập vào mái Trường Mầm non phường 11”. Ngày 12-5, đại diện chủ đầu tư dự án căn hộ Toplife Tower (phường 11, quận 10, TP.HCM) là Công ty Cổ phần Đầu tư Tie Exim (không phải Công ty Cổ phần Bất động sản EximLand như thông tin ban đầu) cho biết như trên.

Theo Công ty Tie Exim, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do sự bất cẩn từ phía đơn vị thi công thử tĩnh cọc và đơn vị tư vấn giám sát. Sau sự cố, chủ đầu tư làm việc ba bên và chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để có quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc có hình thức xử lý khác đối với hai đơn vị này. “May mắn là vụ tai nạn không gây thương vong về người. Chúng tôi đã làm việc với đại diện trường để nhanh chóng khắc phục sự cố và làm thêm mái hiên, tạo sân chơi cho các bé học sinh của trường” - Công ty Tie Exim thông tin thêm.

Theo công ty này, chiếc cần cẩu trên đã được kiểm định kỹ thuật an toàn (theo biên bản của Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn lao động thuộc Sở LĐTB&XH TP.HCM ngày 12-5, cùng ngày xảy ra vụ sập cần cẩu); đồng thời việc thi công thử cọc của dự án đã được Thanh tra Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện.

Hôm qua (13-5), Sở Xây dựng cũng cho biết đã báo cáo UBND TP về sự cố này. Sở Xây dựng nhận định nguyên nhân xảy ra là do một phần chân chống yếu và có thể do lỗi thao tác khi sử dụng cần cẩu. Sở Xây dựng cũng cho biết Sở đồng ý với việc chủ đầu tư thuê Công ty Kiểm định Sài Gòn để kiểm định công trình bị hư hỏng do sự cố gây ra và phương án khắc phục, bồi thường. Hiện các học sinh trường mầm non vẫn nghỉ học để dọn dẹp, sắp xếp để đầu tuần sau các bé có thể đi học trở lại.