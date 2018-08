Khu nhà ở xã hội tại 314 Âu Dương Lân, hai khu nhà ở tái định cư Trương Đình Hội 2 và Trương Đình Hội 3 (đều do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8 làm chủ đầu tư) nhằm sớm tạo quỹ nhà phục vụ chương trình chỉnh trang đô thị, di dời, tái định cư cho các hộ ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn.



TP cũng chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát việc thực hiện dự án khu chung cư tái định cư An Sinh (phường 4, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8 làm chủ đầu tư), dự án khu nhà ở xã hội Hưng Phát tại 2225 Phạm Thế Hiển (phường 6, do Công ty TNHH 276 Ngọc Long làm chủ đầu tư); đẩy nhanh lựa chọn chủ đầu tư cho dự án khu nhà ở dọc rạch Hiệp Ân (phường 5).

TP cũng cho biết sẽ xem xét thu hồi hai nhà, đất (số 2 Lương Văn Can và 1387 Bình Đông, tại phường 15) liền kề với khu đất 338 Bình Đông (phường 15) để hợp khối thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đồng thời đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để triển khai dự án khu nhà ở số 2A Rạch Lào (phường 15, do Công ty TNHH Xây dựng - Kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư) để đưa vào phục vụ tái định cư trên địa bàn.